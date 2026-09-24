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Трамп назвал отличной встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне прошла отлично. После переговоров они отправились на экскурсию по территории Белого дома.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Среди прочего Дональд Трамп показал Си Цзиньпину новую вертолетную площадку. В этот момент журналисты задавали вопросы про Тайвань, незаконный оборот фентанила и осужденного в Гонконге медиамагната Джимми Лая. «У нас была отличная встреча»,— сказал американский президент, проигнорировав вопросы (цитата по Reuters).

Лидеры США и Китая также отметили дружественный характер двусторонних отношений и заявили о необходимости продолжать сотрудничество. Си Цзиньпин временно покинул Белый дом, однако вернется туда ближе к вечеру по местному времени на государственный ужин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дорогу к переговорам устлали продлением торгового перемирия».

Фотогалерея

Визит Си Цзиньпина в Вашингтон

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Подготовка ковровой дорожки у трапа

Подготовка ковровой дорожки у трапа

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Церемония встречи прошла на авиабазе Эндрюс

Церемония встречи прошла на авиабазе Эндрюс

Фото: Alex Brandon / AP

Супруга китайского лидера Пэн Лиюань

Супруга китайского лидера Пэн Лиюань

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Прокитайские протестующие собираются на Пенсильвания-авеню в преддверии прибытия Си Цзиньпина

Прокитайские протестующие собираются на Пенсильвания-авеню в преддверии прибытия Си Цзиньпина

Фото: Allison Robbert / AP

Демонстрация возле Белого дома

Демонстрация возле Белого дома

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дональд Трамп приветствует Си Цзиньпина на лужайке Белого дома

Дональд Трамп приветствует Си Цзиньпина на лужайке Белого дома

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У входа в Белый дом

У входа в Белый дом

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Торжественная церемония

Торжественная церемония

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Журналисты спешат занять свои места

Журналисты спешат занять свои места

Фото: Alex Brandon / AP

Для китайского гостя было подготовлено настоящее шоу

Для китайского гостя было подготовлено настоящее шоу

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США и председатель КНР провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц

Президент США и председатель КНР провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц

Фото: Alex Brandon / AP

С китайской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао, посол КНР в США Се Фэн. С американской стороны — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир

С китайской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао, посол КНР в США Се Фэн. С американской стороны — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Овальном кабинете

В Овальном кабинете

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Первые леди Пэн Лиюань (слева) и Мелания Трамп

Первые леди Пэн Лиюань (слева) и Мелания Трамп

Фото: Finn Gomez / Photo / AP

Пролет военных самолетов над Белым домом

Пролет военных самолетов над Белым домом

Фото: Nathan Howard / Reuters

Осмотр Белого дома

Осмотр Белого дома

Фото: Evan Vucci / Reuters

Пресс-конференция

Пресс-конференция

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли превосходно

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли превосходно

Фото: Evan Vucci / Reuters

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Подготовка ковровой дорожки у трапа

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Церемония встречи прошла на авиабазе Эндрюс

Фото: Alex Brandon / AP

Супруга китайского лидера Пэн Лиюань

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Прокитайские протестующие собираются на Пенсильвания-авеню в преддверии прибытия Си Цзиньпина

Фото: Allison Robbert / AP

Демонстрация возле Белого дома

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дональд Трамп приветствует Си Цзиньпина на лужайке Белого дома

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У входа в Белый дом

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Торжественная церемония

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Журналисты спешат занять свои места

Фото: Alex Brandon / AP

Для китайского гостя было подготовлено настоящее шоу

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США и председатель КНР провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц

Фото: Alex Brandon / AP

С китайской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао, посол КНР в США Се Фэн. С американской стороны — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Овальном кабинете

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Первые леди Пэн Лиюань (слева) и Мелания Трамп

Фото: Finn Gomez / Photo / AP

Пролет военных самолетов над Белым домом

Фото: Nathan Howard / Reuters

Осмотр Белого дома

Фото: Evan Vucci / Reuters

Пресс-конференция

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли превосходно

Фото: Evan Vucci / Reuters

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Значение встречи лидеров США и Китая связано с будущим торгового режима между двумя странами. Перемирие, о котором Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились в октябре 2025 года в южнокорейском Пусане, истекает 10 ноября 2026 года. Обсуждались два варианта: подготовить до января 2027 года более масштабный пакет экономических договоренностей или продлить действующее соглашение на более долгий срок.

Прошлогодний пакет строился на взаимных уступках. США снизили дополнительные тарифы на китайский экспорт с 20% до 10%, сняли ограничения на поставки продукции некоторых китайских компаний и ослабили контроль за экспортом полупроводников в КНР. В ответ Китай обязался отложить меры, ограничивающие поставки редкоземельных металлов в США, начал закупать американскую сою и освободил от пошлин многие сельхозтовары из США. По оценке The New York Times, эти договоренности помогли восстановить стабильность в экономических отношениях двух стран.

При этом на переговорах сохраняются разногласия по таким вопросам, как экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов и компьютерных чипов, связи КНР с Ираном и поддержка Тайваня со стороны США. Торговый представитель США заявлял, что грандиозной сделки ожидать не стоит из-за различий между экономиками и политическими системами. Поэтому продолжение сотрудничества означает прежде всего сохранение работающих экономических договоренностей, а не устранение всех спорных вопросов.

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