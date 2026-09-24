Трамп назвал отличной встречу с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне прошла отлично. После переговоров они отправились на экскурсию по территории Белого дома.
Си Цзиньпин и Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Среди прочего Дональд Трамп показал Си Цзиньпину новую вертолетную площадку. В этот момент журналисты задавали вопросы про Тайвань, незаконный оборот фентанила и осужденного в Гонконге медиамагната Джимми Лая. «У нас была отличная встреча»,— сказал американский президент, проигнорировав вопросы (цитата по Reuters).
Лидеры США и Китая также отметили дружественный характер двусторонних отношений и заявили о необходимости продолжать сотрудничество. Си Цзиньпин временно покинул Белый дом, однако вернется туда ближе к вечеру по местному времени на государственный ужин.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дорогу к переговорам устлали продлением торгового перемирия».
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Визит Си Цзиньпина в Вашингтон
Значение встречи лидеров США и Китая связано с будущим торгового режима между двумя странами. Перемирие, о котором Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились в октябре 2025 года в южнокорейском Пусане, истекает 10 ноября 2026 года. Обсуждались два варианта: подготовить до января 2027 года более масштабный пакет экономических договоренностей или продлить действующее соглашение на более долгий срок.
Прошлогодний пакет строился на взаимных уступках. США снизили дополнительные тарифы на китайский экспорт с 20% до 10%, сняли ограничения на поставки продукции некоторых китайских компаний и ослабили контроль за экспортом полупроводников в КНР. В ответ Китай обязался отложить меры, ограничивающие поставки редкоземельных металлов в США, начал закупать американскую сою и освободил от пошлин многие сельхозтовары из США. По оценке The New York Times, эти договоренности помогли восстановить стабильность в экономических отношениях двух стран.
При этом на переговорах сохраняются разногласия по таким вопросам, как экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов и компьютерных чипов, связи КНР с Ираном и поддержка Тайваня со стороны США. Торговый представитель США заявлял, что грандиозной сделки ожидать не стоит из-за различий между экономиками и политическими системами. Поэтому продолжение сотрудничества означает прежде всего сохранение работающих экономических договоренностей, а не устранение всех спорных вопросов.