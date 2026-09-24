Трамп назвал отличной встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне прошла отлично. После переговоров они отправились на экскурсию по территории Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Среди прочего Дональд Трамп показал Си Цзиньпину новую вертолетную площадку. В этот момент журналисты задавали вопросы про Тайвань, незаконный оборот фентанила и осужденного в Гонконге медиамагната Джимми Лая. «У нас была отличная встреча»,— сказал американский президент, проигнорировав вопросы (цитата по Reuters).

Лидеры США и Китая также отметили дружественный характер двусторонних отношений и заявили о необходимости продолжать сотрудничество. Си Цзиньпин временно покинул Белый дом, однако вернется туда ближе к вечеру по местному времени на государственный ужин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дорогу к переговорам устлали продлением торгового перемирия».