Суд в США поддержал внесение Anthropic в черный список Пентагона
Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне (округ Колумбия) отказался заблокировать решение Министерства обороны США о внесении разработчика ИИ Anthropic в черный список. В Anthropic не согласны с этим решением, уверены в правоте компании и рассматривают новые юридические шаги. Об этом сообщает Reuters.
Решение суда было вынесено по поданному Anthropic в марте иску. В нем компания опротестовывала право Минобороны США вносить ее в черный список и признавать «риском для цепочки поставок». Суд счел, что у Пентагона были веские основания для таких действий, учитывая тот факт, что Anthropic закладывает в свою ИИ-модель Claude программный код, способный огранить функции модели или заблокировать ее удаленно. Это, по мнению суда, могло быть расценено Пентагоном как риск для военных систем, поскольку такое ПО может в любой момент перестать выполнять приказ из-за внутренних этических установок разработчика.
Это очередной этап конфликта между Пентагоном и Anthropic, который начался в феврале 2026 года. Тогда компания отказалась предоставить военному ведомству полный доступ к своему ИИ без стандартных ограничений, препятствующих боевому применению нейросетей. Пентагон в ответ внес Anthropic в черный список и запретил своим подразделениям использовать ее инструменты. В марте Anthropic подала апелляции в Калифорнии, оспорив действия Пентагона как нарушение свободы слова, и в Вашингтоне. В августе калифорнийский суд встал на сторону компании и заблокировал включение Anthropic в черный список. Поскольку два суда вынесли противоположные решения, дело может дойти до Верховного суда США.
Признание Anthropic риском для цепочки поставок означает для Пентагона не только ограничение прямого использования Claude. Подразделениям ведомства предписано удалить программы компании из ключевых систем национальной безопасности, включая системы ядерного оружия, противоракетной обороны и кибервойны, а подрядчикам — прекратить использование всей продукции Anthropic в контрактах Минобороны в течение 180 дней.
Ограничения затрагивают и компании, которые используют разработки Anthropic в своих оборонных проектах: такая зависимость может стать основанием для включения в черный список. Механизм выявления этой зависимости Пентагон отрабатывал через запросы к Boeing и Lockheed Martin оценить, насколько их работа связана с моделью Claude; этот запрос назывался первым шагом к официальному признанию Anthropic риском для цепочки поставок.