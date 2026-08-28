Суд в США отменил включение ИИ-разработчика Anthropic в черный список Пентагона

Федеральный суд США по Северному округу Калифорнии признал незаконным включение разработчика искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic в черный список Пентагона. Суд счел, что это было сделано из мести за публичную критику военного ведомства. «Пустые заявления о национальной безопасности не являются карт-бланшем для того, чтобы наказывать критиков правительства и мстить им»,— говорится в решении суда.

Конфликт между Пентагоном и Anthropic начался в феврале текущего года. Тогда компания отказалась дать Минобороны полный доступ к своему ИИ без стандартных ограничений, препятствующих боевому применению нейросетей. Гендиректор Anthropic Дарио Амодей заявил, что не может уступить требованиям Пентагона и позволить использовать свою технологию для массовой слежки или создания полностью автономного оружия.

После этого Минобороны США включило компанию Anthropic в свой черный список, запретив своим подразделениям использовать ее инструменты. Anthropic также включили в список компаний, представляющих «риск для цепочек поставок» государственных ведомств,— обычно туда попадают иностранные фирмы. Теперь суд признал действия ведомства незаконными.

Яна Рождественская