Суд в США отменил включение ИИ-разработчика Anthropic в черный список Пентагона
Федеральный суд США по Северному округу Калифорнии признал незаконным включение разработчика искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic в черный список Пентагона. Суд счел, что это было сделано из мести за публичную критику военного ведомства. «Пустые заявления о национальной безопасности не являются карт-бланшем для того, чтобы наказывать критиков правительства и мстить им»,— говорится в решении суда.
Конфликт между Пентагоном и Anthropic начался в феврале текущего года. Тогда компания отказалась дать Минобороны полный доступ к своему ИИ без стандартных ограничений, препятствующих боевому применению нейросетей. Гендиректор Anthropic Дарио Амодей заявил, что не может уступить требованиям Пентагона и позволить использовать свою технологию для массовой слежки или создания полностью автономного оружия.
После этого Минобороны США включило компанию Anthropic в свой черный список, запретив своим подразделениям использовать ее инструменты. Anthropic также включили в список компаний, представляющих «риск для цепочек поставок» государственных ведомств,— обычно туда попадают иностранные фирмы. Теперь суд признал действия ведомства незаконными.
В феврале 2026 года Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей сообщил, что не может уступить требованиям Пентагона, чтобы его технологию использовали для массовой слежки или создания полностью автономного оружия. Это заявление было сделано за несколько часов до крайнего срока, установленного Пентагоном для выполнения Закона об оборонном производстве.
Пентагон требовал полного доступа к модели искусственного интеллекта Claude от Anthropic, при этом военное ведомство хотело использовать гражданские технологии без стандартных ограничений, мешающих боевому применению алгоритмов. Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что при закупке техники у Boeing компания не диктует Пентагону, как ее использовать, и тот же принцип должен применяться к ИИ.
Власти США в июне 2026 года разрешили ограниченное использование ИИ-модели Claude Mythos 5 от Anthropic, доступ к которой был заблокирован с середины июня, после того как компания приняла необходимые меры безопасности. До этого Министерство торговли США ввело ограничения на новейшие ИИ-модели Mythos и Fable от Anthropic, опасаясь, что они могут быть использованы разведкой КНР и других стран.
В конце февраля 2026 года OpenAI заключила сделку с Пентагоном об использовании ее ИИ-моделей в «секретной сети» военного министерства. OpenAI согласилась разработать технические средства защиты для гарантии корректной работы ИИ-моделей, при этом компания заявила, что их будут использовать только в облачных сетях.