Бассейн при курской школе построит фирма депутата областной думы за 154 млн

Контракт на строительство бассейна для школы имени Героя Советского Союза Григория Певнева в поселке Медвенка Курской области заключили с ООО «Строй трест» депутата Курской областной думы Олега Белашова. Стоимость контракта составила почти 154 млн руб. Заказчиком выступило «Управление по вопросам строительства ЖКХ Медвенского района Курской области». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В середине сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что победителя электронного аукциона на строительство бассейна — дагестанское ООО «Регионстройпроект» Шахбана Нурмагомедова — признали уклонившимся от заключения контракта. Компания была готова выполнить работы за 153,1 млн руб. Согласно документации, «Регионстройпроект» подписал проект соглашения, но не предоставил надлежащее обеспечение его исполнения. Как пояснил заказчик, фирма направила платежные поручения на общую сумму 16,6 млн руб. (15,3 млн и 1,2 млн руб.) с неверными банковскими реквизитами, при этом на одном из документов отсутствовала отметка об исполнении. В итоге средства на лицевой счет заказчика так и не поступили.

В результате организацию сочли уклонившейся от подписания контракта. Заказчик передал в управление ФАС по Курской области заявление о включении предприятия в реестр недобросовестных поставщиков. Предоставленное компанией обеспечение заявки удержали.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит возвести здание бассейна площадью 1,5 тыс. кв. м, соединенное со школой отапливаемым переходом и оборудованное инженерными сетями. Проект предполагает чашу размером 25 на 8,5 м с пятью дорожками, рассчитанную на единовременное нахождение 80 пловцов и 15 человек в душевых, а также 16 рабочих мест для персонала. В раздевалках, помимо шкафчиков и фенов, предусмотрены ножные ванны. Сдать объект необходимо до 21 декабря 2026 года с пятилетней гарантией. Финансирование предусмотрено из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и муниципального — с авансом в 10%.

По данным Rusprofile, ООО «Строй трест» зарегистрировано в январе 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 3 млн руб. Директором значится Сергей Алексеев, единственным учредителем — Олег Белашов. В 2025 году выручка компании составила 188 млн руб., чистая прибыль — 710 тыс. руб.

Это были четвертые по счету торги на строительство объекта. Первый аукцион на возведение бассейна в Медвенке провели в феврале 2024 года с начальной ценой 137,9 млн руб. Победителем стал единственный участник, который впоследствии отказался подписывать контракт. Второй тендер со стартовой ценой 138,9 млн руб. признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Впоследствии договор заключили с единственным претендентом — курским ООО «Интерпроект» Тамары Загидуллиной. В январе 2026 года заказчик расторг соглашение в одностороннем порядке: подрядчик не успел завершить строительство к установленному сроку 20 декабря 2025 года. Из выплаченных компании 82,3 млн руб. объем фактически выполненных работ составил лишь 14 млн руб. Третьи торги также признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Кабира Гасанова