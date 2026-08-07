В курском поселке в третий раз ищут подрядчика на возведение бассейна за 166 млн

«Управление по вопросам строительства и ЖКХ Медвенского района Курской области» объявило очередной электронный аукцион на строительство бассейна на территории школы имени Героя Советского Союза Певнева в поселке Медвенка. Начальная цена контракта составляет 165,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подрядчику предстоит возвести крытый плавательный бассейн площадью 1,5 тыс. кв. м с чашей размером 25 м на 8,5 м на пять дорожек. Также запланировано строительство перехода, соединяющего бассейн со зданием школы. В раздевалках должны установить двухъярусные шкафчики, фены, ножные ванны и умывальники. Работы необходимо завершить до 21 декабря.

Финансирование осуществляется за счет федерального, областного и местного бюджетов. Гарантия — пять лет.

Заявки на аукцион принимают до 14 августа, итоги подведут 17-го.

Это уже третьи торги по поиску подрядчика на строительство бассейна в школе Медвенки. Первые прошли в феврале 2024 года — тогда начальная цена контракта составляла 137,9 млн руб. На аукцион заявился лишь один участник с предложением, равным начальной стоимости. По данным портала госзакупок, он стал победителем торгов, однако уклонился от подписания соглашения. Название компании не разглашается. Второй аукцион со стартовой ценой 138,9 млн руб. признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, после чего соглашение подписали с единственным поставщиком — местным ООО «Инвестпроект» Тамары Загидуллиной. В январе 2026 года заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, поскольку работы не были выполнены в срок — до 20 декабря 2025-го. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценили в 14 млн руб., тогда как фактически ему перечислили 82,3 млн руб. Компании начислили штраф в размере 694,7 тыс. руб. Сведений о его оплате нет.

Кабира Гасанова