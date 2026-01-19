В курском поселке Медвенка расторгнут контракт на строительство бассейна в школе

Администрация Медвенского района Курской области расторгнет контракт с местным ООО «Интерпроект» Тамары Загидуллиной, которое должно было построить бассейн в средней школе поселка Медвенка. Об этом на заседании регионального правительства сообщил глава района Виктор Катунин.

По его словам, работы не ведутся с лета прошлого года. Компания выиграла аукцион в марте 2024 года и обязалась по начальной цене в 138,9 млн руб. до 20 декабря прошлого года построить здание бассейна с сетями электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также благоустроить окружающую территорию.

В середине января стало известно, что Федеральная антимонопольная служба включила московское АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв реконструкции тепловой сети, водопровода, а также строительства школы в Курской области.

Юрий Голубь