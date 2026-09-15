В Курской области сорвался контракт на возведение бассейна при школе за 153 млн

Победителя электронного аукциона на строительство бассейна для школы имени Героя Советского Союза Григория Певнева в поселке Медвенка Курской области — дагестанское ООО «Регионстройпроспект» — признали уклонившимся от заключения контракта. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Четвертые по счету торги «Управление по вопросам строительства ЖКХ Медвенского района Курской области» объявило в августе. Максимальная цена контракта составляла 165,5 млн руб. Победителем аукциона стало ООО «Регионстройпроспект» с предложением выполнить работы за 153,1 млн руб. Второй участник аукциона, наименование которого не раскрывается, оценил свои услуги почти в 154 млн руб.

Согласно документации, «Регионстройпроспект» подписал проект соглашения, но не предоставил надлежащее обеспечение его исполнения. Как пояснил заказчик, компания направила платежные поручения на общую сумму 16,6 млн руб. (15,3 млн и 1,2 млн руб.) с неверными банковскими реквизитами, при этом на одном из документов не было отметки об исполнении. Средства на лицевой счет заказчика так и не поступили.

В итоге организацию сочли уклонившейся от подписания контракта. Заказчик передал в управление ФАС по Курской области заявление о включении предприятия в реестр недобросовестных поставщиков. Предоставленное компанией обеспечение заявки будет удержано.

По данным Rusprofile, ООО «Регионстройпроспект» зарегистрировано в Махачкале Республики Дагестан в 2016 году. Компания ведет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора и предоставления технических консультаций. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Шахбан Нурмагомедов. В 2025 году выручка компании составила 103 млн, чистая прибыль — 3 млн руб.

По условиям технического задания, подрядчик должен был возвести здание бассейна площадью 1,5 тыс. кв. м, соединенное со школой отапливаемым переходом и оборудованное инженерными сетями. Проект предполагает чашу размером 25 на 8,5 м с пятью дорожками, рассчитанную на единовременное нахождение 80 пловцов и 15 человек в душевых, а также 16 рабочих мест для персонала. В раздевалках наряду со шкафчиками и фенами планировались ножные ванны. Сдать объект требовалось до 21 декабря 2026 года с пятилетней гарантией. Финансирование закладывалось из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и муниципального — с авансом в 10%.

Первый аукцион на строительство бассейна в Медвенке провели в феврале 2024 года с начальной ценой 137,9 млн руб. Победителем стал единственный участник торгов, отказавшийся подписывать контракт. Второй тендер со стартовой ценой контракта 138,9 млн руб. объявили несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Впоследствии договор заключили с единственным претендентом — курским ООО «Инвестпроект» Тамары Загидуллиной. В январе 2026 года заказчик расторг соглашение в одностороннем порядке: подрядчик не успел завершить строительство к 20 декабря 2025 года. Из выплаченных компании 82,3 млн руб. объем фактически выполненных работ составил лишь 14 млн руб. Третьи же торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Новый тендер пока не объявлен.

Кабира Гасанова