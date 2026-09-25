Песков: Москве «некуда спешить» с назначением новых послов в Лондоне и Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве «некуда спешить» с назначением новых послов в Великобритании и Франции с учетом нынешнего состояния двусторонних отношений. По его словам, указы об освобождении от должности посла и назначении нового «не обязательно подписываются синхронно».

Комментарий последовал после того, как глава России Владимир Путин 24 сентября подписал указы об освобождении Алексея Мешкова и Андрея Келина от должностей послов России во Франции и Великобритании. Официальные причины отстранения дипломатов неизвестны.

Господина Мешкова назначили сенатором от Тверской области. Господин Келин может сменить в Совфеде бывшего посла США Сергея Кисляка, писал РБК со ссылкой на источники.