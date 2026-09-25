Песков: Москве «некуда спешить» с назначением новых послов в Лондоне и Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве «некуда спешить» с назначением новых послов в Великобритании и Франции с учетом нынешнего состояния двусторонних отношений. По его словам, указы об освобождении от должности посла и назначении нового «не обязательно подписываются синхронно».
Комментарий последовал после того, как глава России Владимир Путин 24 сентября подписал указы об освобождении Алексея Мешкова и Андрея Келина от должностей послов России во Франции и Великобритании. Официальные причины отстранения дипломатов неизвестны.
Господина Мешкова назначили сенатором от Тверской области. Господин Келин может сменить в Совфеде бывшего посла США Сергея Кисляка, писал РБК со ссылкой на источники.
Отсутствие назначенного посла само по себе не прекращает работу дипмиссии. В сентябре 2026 года МИД России заявлял, что посольство в Великобритании продолжает функционировать, а в феврале 2024 года сообщалось, что российское и британское посольства поддерживают контакты и обсуждают важные вопросы.
При этом российская сторона оценивала отношения с Лондоном как находящиеся на очень низком уровне, но считала, что полный разрыв контактов невыгоден обеим сторонам. Во Франции пространство для такого взаимодействия было уже ограничено: в апреле 2024 года сообщалось о прекращении контактов по борьбе с терроризмом, а французские власти не хотели координировать с российским посольством меры безопасности.