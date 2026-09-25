Путин освободил Келина от должности посла России в Великобритании

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла России в Великобритании. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД России Фото: МИД России

В начале сентября представитель МИДа России Мария Захарова сообщала о скором завершении работы Андрея Келина. РБК со ссылкой на источники писал, что господин Келин может сменить в Совфеде бывшего посла США Сергея Кисляка.

Андрей Келин занимал пост посла России в Великобритании с ноября 2019 года. На дипломатической службе он находился с 1979 года. С 2005 по 2011 год возглавлял Четвертый департамент стран СНГ. Затем занял должность постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.