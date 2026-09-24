Путин освободил Мешкова от должности посла во Франции и Монако

Президент Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла России во Франции и в Монако. Указ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мешков

Фото: Кристина Афанасьева / РИА Новости Алексей Мешков

Фото: Кристина Афанасьева / РИА Новости

Алексей Мешков состоит на службе в МИДе с момента окончания МГИМО в 1981 году. В 2001–2004 годах, а также в 2012-2017 годах работал замминистра иностранных дел. В промежутке он восемь лет занимал пост посла России в Италии и по совместительству в Сан-Марино.

Господин Мешков в 2006-2012 годах по совместительству работал постоянным представителем России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программе ООН.