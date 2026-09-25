Песков призвал к снятию санкций с России для решения мировых проблем с дизелем

Для решения мировых проблем с дизельным топливом странам Запада необходимо снять запрет на его импорт из России и обеспечить безопасность судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо для насыщения международных рынков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Для того, чтобы международные рынки были насыщены, дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее. Поэтому здесь возможно только комплексное решение»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

В последние недели в США и Европе стали расти цены на дизельное топливо. 21 сентября в США средняя цена на него достигла исторического максимума в $6,5 за галлон. По информации Politico, администрация США рассматривает возможность временного запрета на экспорт дизеля. Страны ЕС призвали США отказаться от этого плана из-за риска дальнейшего роста цен на энергоносители, сообщала Financial Times.