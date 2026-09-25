Песков призвал к снятию санкций с России для решения мировых проблем с дизелем
Для решения мировых проблем с дизельным топливом странам Запада необходимо снять запрет на его импорт из России и обеспечить безопасность судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо для насыщения международных рынков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Для того, чтобы международные рынки были насыщены, дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее. Поэтому здесь возможно только комплексное решение»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).
В последние недели в США и Европе стали расти цены на дизельное топливо. 21 сентября в США средняя цена на него достигла исторического максимума в $6,5 за галлон. По информации Politico, администрация США рассматривает возможность временного запрета на экспорт дизеля. Страны ЕС призвали США отказаться от этого плана из-за риска дальнейшего роста цен на энергоносители, сообщала Financial Times.
Российские поставки занимали заметное место на мировом рынке: в 2025 году Россия экспортировала 293,9 млн баррелей дизтоплива и была второй по объему поставщиком после США. Запрет на экспорт из России уже связывали с мировым дефицитом дизеля и ростом цен на американское топливо, поэтому снятие такого ограничения могло бы убрать один из факторов сокращения предложения.
Европейский рынок при этом замещает выпавшие объемы поставками с Ближнего Востока и из США, что увеличивает логистические расходы и цены. С 21 января 2026 года санкции ЕС также запрещают для стран — нетто-импортеров нефти импорт, перевозку и брокерские услуги в отношении нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за пределами России; кроме того, по оценке марта 2023 года, перевозка грузов с Востока в Северо-Западную Европу занимала в семь-восемь раз больше времени, чем доставка из России, и стоила значительно дороже.