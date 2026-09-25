ЕС призвал Трампа не прекращать экспорт дизеля в преддверии «очень сложной» зимы

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал президента США Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сам господин Йоргенсен заявил газете Financial Times (FT). Он также сказал, что с точки зрения цен на энергоносители эта зима для Европы будет «очень-очень плохой — возможно, худшей с 2022 года».

Несколько дней назад Дональд Трамп высказал возможность запрета на экспорт дизельного топлива из США. Politico со ссылкой на источники в Белом доме писало, что там рассматривают возможность запрета экспорта дизеля на 90 дней, чтобы сдержать рост цен на него. В последние недели цены на дизельное топливо сильно выросли из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России. Так, в США цена дизеля впервые в истории превысила $6,5 за галлон. В Европе цены на дизель также бьют рекорды.

Дан Йоргенсен заявил FT, что сохранение «как можно более свободного потока энергоносителей между нашими странами» отвечает интересам и Европы, и США. По его словам, даже в случае бесперебойных поставок эта зима в Европе будет сложной. «Наиболее вероятный сценарий — крайне высокие цены, но без проблем с бесперебойными поставками. Однако для людей, которые не могут позволить себе топливо, на самом деле неважно, есть оно или нет, если они не могут его купить»,— отметил он.

Яна Рождественская