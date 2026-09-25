«Партия тараканов» Индии угрожает протестами и требует отставки главы избиркома

Индийская «Национальная партия тараканов» (CJP) потребовала ухода в отставку главы Избирательной комиссии Индии Гьянеша Кумара. В противном случае участники движения угрожают возобновить протесты, написал в X основатель CJP Абхиджит Дипке.

«Если Гьянеш Кумар не уйдет в отставку к завтрашнему дню (к 26 сентября.— “Ъ”), CJP 2 октября начнет общенациональную протестную акцию из Мумбаи и распространит ее на города по всей Индии»,— заявил он. К требованиям отставки господина Кумара уже присоединился лидер Индийского национального конгресса, крупнейшей оппозиционной партии в парламенте, Рахул Ганди.

Гьянеша Кумара проводит обновление списков избирателей. В ведомстве говорят, что процедура лишь актуализирует списки. По мнению критиков инициативы, комиссия произвольно удалила из списков несколько миллионов избирателей. Господин Дипке уже назвал главу избиркома «главной угрозой индийской демократии».

Абхиджит Дипке основал «Национальную партию тараканов» в мае текущего года — после заявления одного из судей Верховного суда Индии, сравнившего безработную молодежь с тараканами. Летом в Индии прошли массовые протесты, в которых активное участие принимали сторонники CJP. Протесты начались в Нью-Дели и других крупнейших городах Индии из-за утечек нарушений на вступительных экзаменах в университеты и переросли в движение против коррупции и безработицы. Акции пошли на убыль после отставки 26 июля министра образования Дхармендры Прадхана и обещаний властей реформировать систему образования.

Яна Рождественская