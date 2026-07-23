В Нью-Дели уже несколько дней проходят массовые акции протеста молодежи, которая недовольна политикой премьер-министра Нарендры Моди и системой государственного образования. После того как один из индийских чиновников сравнил безработную молодежь с «паразитами» и «тараканами», протестующие назвали свое движение Народной партией тараканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

The Hindu (Ченнай, Индия) Поколение WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.— “Ъ”) сформировало нынешнюю БДП. Поколение Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.— “Ъ”) бросает ей вызов Единственный инструмент, которым государство может укротить поколение, родители которого этого не смогли,— грубая сила. Грубая сила может принести успех на географической и социальной периферии, но в самом сердце страны дела обстоят сложнее. Поколение WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.— “Ъ”) выросло в ценностях индуистского национализма, в то время как поколение Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.— “Ъ”) восстало против этого. У БДП есть инструменты, чтобы укротить поколение WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.— “Ъ”) и заставить его плясать под свою дудку, но, столкнувшись со вселенной Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.— “Ъ”), БДП выглядит как олень, застигнутый светом фар, и для ответа ей не остается ничего другого, кроме грубой силы. Наблюдается потеря связи между поколениями WhatsApp и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.— “Ъ”). Эта потеря связи отражается и в расхождении между контролируемым БДП индийским государством и самым молодым поколением в стране.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Индийское поколение Z бросает вызов Моди Растущая безработица и гнев по поводу системы образования создают серьезные вызовы для премьер-министра. Десятки видеороликов в соцсетях показывали протестующих, некоторым из которых всего 16 лет, рыдающих, когда полиция избивала их и применяла слезоточивый газ. Комментаторы говорят, что неожиданный масштаб протеста, когда десятки тысяч вышли на улицы, и бурная негативная реакция на действия полиции являются растущим политическим риском для премьер-министра Нарендры Моди и его индуистской националистической Индийской народной партии (БДП). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Adnan Abidi / Reuters Фото: Vipin / AP Фото: Vipin / AP Фото: Sonu Kishan / Reuters Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Фото: Adnan Abidi / Reuters Фото: Vipin / AP Фото: Vipin / AP Фото: Sonu Kishan / Reuters Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Моди, до сих пор бывший популярным лидером, одержавшим несколько побед на выборах, теперь столкнулся с неожиданно сильным молодежным протестным движением, выросшим среди его избирателей из среднего класса. Это поднимает вопрос о том, повторятся ли в Индии протесты поколения Z, бросившего вызов правительствам в соседних Бангладеш и Непале. Освещение протестов в мейнстримных индийских СМИ, в основном контролируемых близкими к правительству бизнес-магнатами, сосредоточилось на травмах полицейских и предполагаемом насилии со стороны протестующих, а не на самой демонстрации. Оппозиционные политики считают, что правительство «абсолютно недооценило» то, что можно описать как «совершенно спонтанный тип движения. Это действительно дети каждого из нас».

CNN (Атланта, США) Почему на улицах столицы Индии накаляется политическое негодование Уже несколько дней улицы и парки в центре индийской столицы охвачены крупнейшими за последние годы демонстрациями. Молодые протестующие требуют изменений в национальной системе экзаменов, которая, по их словам, лишает их равных возможностей. Ранее на этой неделе, когда протестующие, в основном представители поколения Z, попытались донести свои требования до парламента в самом сердце крупнейшей в мире демократии, они столкнулись со слезоточивым газом и полицейским насилием, ударами палками и дубинками. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Фото: Sonu Kishan / Reuters Фото: Sonu Kishan / Reuters Фото: AnushreeВ Fadnavis / Reuters Фото: Adnan Abidi / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Фото: Sonu Kishan / Reuters Фото: Sonu Kishan / Reuters Фото: AnushreeВ Fadnavis / Reuters Фото: Adnan Abidi / Reuters Протестующие отказываются отступать. Это приводит к продолжению конфронтации с индуистско-националистическим правительством Нарендры Моди, которое, по мнению его критиков, за более чем десятилетний период своего пребывания у власти подавляло инакомыслие. Индийская система образования давно погрязла в противоречиях. К ним относятся утечки экзаменационных работ и технические сбои. Все это ложится непосильным бременем на учеников и создает финансовые трудности для семей, вкладывающих все свои силы в детей.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Протесты в Индии: как отказ Моди уволить министра образования показал текущую ситуацию в стране Тысячи сторонников молодежного движения «тараканов» в Индии уже более месяца разбивают лагеря в столице, Нью-Дели, требуя отставки министра образования Дхармендры Прадхана из-за серии утечек экзаменационных работ. Протесты, возглавляемые поколением Z, в ходе которых в понедельник более 100 человек получили тяжелые ранения после применения полицией дубинок и слезоточивого газа, представляют собой самый серьезный общественный вызов правлению премьер-министра Нарендры Моди за его третий срок. В то время как в других демократических странах непопулярные правительства и спорные министры обычно уходят в отставку или увольняются (например, Энди Бернем стал седьмым премьер-министром своей страны за десять лет), министр Прадхан остается на своем посту. Для тех, кто следит за индийской политикой, это не сюрприз. Напротив, это соответствует модели, наблюдаемой за 12 лет правления Моди,— он неоднократно игнорировал призывы к отставке ряда министров, несмотря на окружавшие их крупные скандалы.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик