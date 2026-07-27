«Представители поколения Z в Индии наносят урон имиджу непобедимости Моди»

Индийские, пакистанские и китайские медиа обсуждают недавние массовые протесты в Нью-Дели и отставку министра образования. Организаторы протестов — студенческое движение Cockroach Janta Party («Народная партия тараканов») — уже обратились к протестующим с просьбой разойтись по домам.

Отставка министра образования Индии Дхармендры Прадхана, вызванная массовыми студенческими протестами из-за предполагаемых утечек экзаменационных заданий и другими нарушениями, стала определяющим моментом в развитии демократической и образовательной систем страны… Для правительства это одновременно и проблема, и шанс. Это проблема, поскольку она свидетельствует о том, что доверие общественности к организации конкурсных экзаменов значительно подорвано… Реакцию правительства можно также рассматривать и как попытку сдержать политические последствия и дать понять, что принцип ответственности распространяется и на самые высокие уровни. Однако замена министра — только начало… Демографический дивиденд Индии опирается на стремления ее молодежи. Защита этих стремлений требует прозрачной, безопасной и бесспорно справедливой системы.

Решительность протестов вынудила правительство уступить. Правительство, которое не подчиняется воле народа, рискует быть сокрушенным. Отставка Дхармендры Прадхана с поста министра образования… не была просто ведомственным скандалом с «утечками документов». Телевидение, в значительной мере лояльное правящей партии, обходило эту тему стороной, тем не менее обезличенные протестующие за несколько дней получили поддержку в соцсетях. В конце концов правительству пришлось пойти на переговоры, и перед лицом вполне правомерной неуступчивости CJP продолжение работы Прадхана стало невозможным. Эта отставка — тактическое отступление со стороны правительства, а не осознание сделанных ошибок; она произошла после полного провала попыток представить протесты как основанные на религиозной, этнической или другой групповой почве, как спровоцированные иностранными организациями и как устроенные ради политического капитала. Но, что похвально, протестующие прекратили волнения, как только их требования были выполнены.

Представители поколения Z в Индии наносят урон имиджу непобедимости Моди

Спустя почти пять недель после того, как лидеры молодежной организации «Народная партия тараканов» (CJP) начали протесты с требованием отставки министра образования после утечки экзаменационных материалов, 75-летний премьер-министр Нарендра Моди опубликовал, что бывает редко, селфи-видео. В нем он заявил, что испытывает боль от их страданий и пообещал принять меры по исправлению ситуации.

Отставка министра образования Дхармендры Прадхана — очевидная победа для CJP, чьи молодые сторонники открыто высмеивали Моди с помощью рэпа, плакатов и граффити, что было почти немыслимо…

По оценкам, индийцы в возрасте 18–40 лет составляют около 40% населения, но занимают лишь 10% мест в нижней палате парламента. В 1950-х годах этот показатель был почти в два раза больше. Средний возраст членов кабинета министров превышает 60 лет. Хотя CJP не является политической партией, оппозиция пыталась воспользоваться редкой возможностью, которую они увидели в протестах против Моди, и встали на защиту учащихся. Первое испытание гнев молодежи может пройти на выборах в следующем году в самом густонаселенном штате Уттар-Прадеш, а также в Пенджабе и родном штате Моди Гуджарате. «Индийская народная партия» (BJP) управляет и Уттар-Прадешем и Гуджаратом. Более серьезная угроза для Моди может возникнуть на национальных выборах в 2029 году, если «Народная партия тараканов» станет политической партией. Ее основатель Абхиджит Дипке заявил, что решение о присоединении к электоральной политике пока не было принято.