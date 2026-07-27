«Представители поколения Z в Индии наносят урон имиджу непобедимости Моди»
В Индии в отставку ушел министр образования: реакция региональных СМИ
Индийские, пакистанские и китайские медиа обсуждают недавние массовые протесты в Нью-Дели и отставку министра образования. Организаторы протестов — студенческое движение Cockroach Janta Party («Народная партия тараканов») — уже обратились к протестующим с просьбой разойтись по домам.
Фото: Rafiq Maqbool / AP
The Pioneer (Нью-Дели, Индия)
Переломный момент в реформе образования
Отставка министра образования Индии Дхармендры Прадхана, вызванная массовыми студенческими протестами из-за предполагаемых утечек экзаменационных заданий и другими нарушениями, стала определяющим моментом в развитии демократической и образовательной систем страны… Для правительства это одновременно и проблема, и шанс. Это проблема, поскольку она свидетельствует о том, что доверие общественности к организации конкурсных экзаменов значительно подорвано… Реакцию правительства можно также рассматривать и как попытку сдержать политические последствия и дать понять, что принцип ответственности распространяется и на самые высокие уровни. Однако замена министра — только начало… Демографический дивиденд Индии опирается на стремления ее молодежи. Защита этих стремлений требует прозрачной, безопасной и бесспорно справедливой системы.
The Hindu (Ченнаи, Индия)
Молодежь в авангарде: по поводу отставки министра образования
Решительность протестов вынудила правительство уступить. Правительство, которое не подчиняется воле народа, рискует быть сокрушенным. Отставка Дхармендры Прадхана с поста министра образования… не была просто ведомственным скандалом с «утечками документов». Телевидение, в значительной мере лояльное правящей партии, обходило эту тему стороной, тем не менее обезличенные протестующие за несколько дней получили поддержку в соцсетях. В конце концов правительству пришлось пойти на переговоры, и перед лицом вполне правомерной неуступчивости CJP продолжение работы Прадхана стало невозможным. Эта отставка — тактическое отступление со стороны правительства, а не осознание сделанных ошибок; она произошла после полного провала попыток представить протесты как основанные на религиозной, этнической или другой групповой почве, как спровоцированные иностранными организациями и как устроенные ради политического капитала. Но, что похвально, протестующие прекратили волнения, как только их требования были выполнены.
Dawn (Карачи, Пакистан)
Представители поколения Z в Индии наносят урон имиджу непобедимости Моди
Спустя почти пять недель после того, как лидеры молодежной организации «Народная партия тараканов» (CJP) начали протесты с требованием отставки министра образования после утечки экзаменационных материалов, 75-летний премьер-министр Нарендра Моди опубликовал, что бывает редко, селфи-видео. В нем он заявил, что испытывает боль от их страданий и пообещал принять меры по исправлению ситуации.
Отставка министра образования Дхармендры Прадхана — очевидная победа для CJP, чьи молодые сторонники открыто высмеивали Моди с помощью рэпа, плакатов и граффити, что было почти немыслимо…
По оценкам, индийцы в возрасте 18–40 лет составляют около 40% населения, но занимают лишь 10% мест в нижней палате парламента. В 1950-х годах этот показатель был почти в два раза больше. Средний возраст членов кабинета министров превышает 60 лет. Хотя CJP не является политической партией, оппозиция пыталась воспользоваться редкой возможностью, которую они увидели в протестах против Моди, и встали на защиту учащихся. Первое испытание гнев молодежи может пройти на выборах в следующем году в самом густонаселенном штате Уттар-Прадеш, а также в Пенджабе и родном штате Моди Гуджарате. «Индийская народная партия» (BJP) управляет и Уттар-Прадешем и Гуджаратом. Более серьезная угроза для Моди может возникнуть на национальных выборах в 2029 году, если «Народная партия тараканов» станет политической партией. Ее основатель Абхиджит Дипке заявил, что решение о присоединении к электоральной политике пока не было принято.
Sina Finance (Шанхай, Китай)
Утечка экзаменационных вопросов вызвала самые массовые протесты в Индии за последние пять лет! Моди отступает, министр образования уходит в отставку
Десятки тысяч студентов и молодых людей недавно собрались в Нью-Дели, столице Индии, чтобы провести демонстрацию с требованием привлечения министра образования к ответственности за допущенные нарушения, такие как утечка материалов на нескольких последних национальных экзаменах. Это крупнейшая демонстрация в Нью-Дели за последние пять лет. Профессор Линь Миньван, замдекана института международных исследований Фуданьского университета, заявил, что индийское правительство на этот раз пошло на компромисс, потому что «ситуация явно обострялась и власти опасались, что она может выйти из-под контроля». Пять лет назад также в Нью-Дели прошли масштабные протесты пенджабских фермеров из-за политики закупок зерна, что вынудило правительство Моди под давлением пересмотреть эту политику… Линь Миньван заявил журналистам, что утечка экзаменационных материалов и другие проблемы напрямую касаются развития молодежи, влияя на ее благополучие и трудоустройство, а это основная причина исключительно масштабных протестов. В более широком смысле похожие протесты проходили в странах Южной Азии, включая Шри-Ланку, Бангладеш и Непал, и правительство Моди, естественно, разделяет подобные опасения.