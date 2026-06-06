Есть такие партии

В середине мая весь мир заговорил о необычайном успехе Тараканьей народной партии — индийского медиапроекта, и посрамившего, и напугавшего политический истеблишмент настолько, что его объявили едва ли не вражеским изобретением. Разбираясь в вопросе, «Ъ» обнаружил в мире еще много случаев, когда попытки сатирического протеста приводили к серьезному политическому успеху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объявлять о победе лейбористов на выборах в лондонском районе Кэмден премьер-министру Киру Стармеру пришлось в компании представителей Официальной чудовищной бредовой партии безумцев — «Невероятного Летающего Кирпича» и Бобби Элмо Смита

Фото: Stefan Rousseau / PA Images / Getty Images Объявлять о победе лейбористов на выборах в лондонском районе Кэмден премьер-министру Киру Стармеру пришлось в компании представителей Официальной чудовищной бредовой партии безумцев — «Невероятного Летающего Кирпича» и Бобби Элмо Смита

Фото: Stefan Rousseau / PA Images / Getty Images

Текст: Николай Зубов

Тараканья народная партия (Индия) О ее основании 16 мая этого года объявил 30-летний Абхиджит Дипке, студент и специалист в области политических коммуникаций. Ее появление было его ответом на прозвучавшее накануне заявление одного из судей Верховного суда Индии, Сурьи Канта: «В нашем обществе существуют паразиты, нападающие на систему... У них нет работы, нет профессии... Эти молодые люди — как тараканы... Кто-то из них идут в медиа, некоторые — в соцсети... Они начинают нападать на всех». В ответ Дипке и основал Cockroach Janta Party (CJP), которая даже своим названием намекала на правящую в стране Индийскую народную партию — Bharatiya Janata Party (BJP). Всем желающим вступить в CJP Дипке предложил воспользоваться соцсетями и отметить пост хэштегом #MainBhiCockroach («Я тоже таракан»). Через пять дней аккаунт партии в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) насчитывал 18 млн подписчиков против 9 млн у аккаунта BJP. В отличие от других шутливых политических проектов CJP в свой манифест не включила абсурдистских лозунгов. Они вполне реалистичные — и жесткие: отмена пожизненных льгот и выплат ушедшим в отставку судьям, запрет на госслужбу для политиков, которые перебегают из одной партии в другую ради выгоды, и т. д. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adnan Abidi / Reuters Фото: Adnan Abidi / Reuters Этим объясняется и невероятно жесткая реакция властей. Партия еще не зарегистрирована, а с ней уже начата борьба. Аккаунты партии и самого Дипке заблокированы в Индии, а сам проект объявлен угрозой национальной безопасности, поскольку направлен на оскорбление и дестабилизацию государственных институтов. Движение, учитывая то, что Дипке живет в Бостоне, уже назвали «классической иностранной операцией влияния», за которой стоят Джордж Сорос и некие силы в Пакистане. Несмотря на давление властей, проект продолжает работу. А наблюдатели говорят, что следующим шагом в его развитии может стать создание вполне реальной партии. Так уже было в Индии, когда интернет-протест привел к созданию в 2012 году Aam Aadami — Партии простого человека, которая сейчас представлена в парламенте и управляет Дели и Пенджабом. Кстати, Абхиджит Дипке раньше работал политтехнологом в этой партии.

Партия носорогов (Канада) В 1963-м в Канаде группа интеллектуалов из Монреаля решили выразить свое недовольство существующими партиями и создала свою. Ее назвали Партией носорогов в честь носорожихи по кличке Какареко, проживавшей в зоопарке бразильского Сан-Паулу. В 1959 году ее избрали мэром города. Так избиратели выразили свое отношение к политикам, оказавшимся неспособными вытащить город из чудовищного кризиса. На выборах они могли вписывать имя своего кандидата в бюллетень для голосования, и этим правом воспользовались. Мэром носорожиха не стала, но прославилась на весь мир. Ее-то и объявили своим духовным лидером монреальцы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Партии носорогов Себастьен КоРино поменял свою фамилию, чтобы быть ближе к носорогам (Rhino — «носорог»)

Фото: соцсети Себастьяна КорРайно Председатель Партии носорогов Себастьен КоРино поменял свою фамилию, чтобы быть ближе к носорогам (Rhino — «носорог»)

Фото: соцсети Себастьяна КорРайно Партия носорогов была должным образом зарегистрирована в избирательной комиссии и с тех пор регулярно принимает участие в выборах. Фирменный стиль партии — доводить до абсурда предвыборные обещания традиционных партий. Партия, к примеру, клянется в случае победы не выполнять ничего из того, что обещала во время кампании. А еще она предлагала отменить закон всемирного тяготения, перенести Скалистые горы, заменить врачей фокусниками (они делают то же, но дешевле) и победить глобальное потепление, обязав всех жителей страны держать свои холодильники открытыми, чтобы охлаждать планету. Возрожденная Партия любителей пива попробует переучредиться без главного спонсора При всем этом абсурде партия может гордиться вполне реальными достижениями. Ее лучший показатель на выборах — вторые места сразу в нескольких округах на выборах 1980 года и почетный 1% в общенациональном масштабе. А в 2019-м она не позволила лидеру ультраправой Народной партии Канады Максиму Бернье пройти в парламент. Партия нашла человека с таким же именем и выставила его кандидатом в том же округе. Это внесло путаницу, в результате чего оригинальный Бернье не набрал необходимых голосов. Существование партии стало одной из причин того, что в начале 1990-х в стране ужесточили законодательство о выборах. Для участия в голосовании партии должны были теперь выставить не менее 50 кандидатов и вносить за них крупный залог. В 1993 году Партия носорогов объявила о самоликвидации, но подала в суд на канадский избирком. Спустя десять лет, в 2003-м, эти требования законодательства были признаны неконституционными, и партия возобновила деятельность.

Венгерская партия двухвостой собаки У этой структуры два года создания. В 2006-м в городе Сегед несколько художников анонсировали ее появление как арт-проекта, который обнажал бы глупость и серость традиционной политики. Название партии отсылает к венгерской идиоме «радоваться, как собака с двумя хвостами». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двухвостый пес Иштван Надь стал одним из самых известных партийных символов в Венгрии

Фото: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / AFP Двухвостый пес Иштван Надь стал одним из самых известных партийных символов в Венгрии

Фото: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / AFP Группа занималась стрит-артом, разного рода пранк-проектами и устройством массовых абсурдистских хэппенингов. Например, они могли выйти на улицы и собирать подписи под петицией о том, чтобы считать Венгрию граничащей самой с собой — во избежание внешнеполитических конфликтов. И, разумеется, весь город был расписан изображениями белого двухвостого пса Иштвана. Пса, чье полное имя — Иштван Надь (что-то вроде нашего Ивана Иванова или английского Джона Смита), придумал лидер партии и по совместительству художник и дизайнер Гергей Ковач. Он и провозгласил изображение символом партии. Скоро арт-проект и ее участников знала вся страна, а все их начинания получали такой резонанс и такую популярность, что в 2014 году проект стал партией. Она официально зарегистрирована и принимает участие в выборах. Ее самым известным предвыборным лозунгом был и остается «Вечная жизнь и одно пиво!» На муниципальных выборах партия регулярно проводит своих кандидатов в городские советы. У нее есть место в Европарламенте (она получила 8% на венгерских выборах в ЕС). Ее представитель занимает пост главы одного из самых престижных районов Будапешта — XII округа. В парламенте страны она не представлена, поскольку набирает обычно 4% голосов при проходном пороге 5%.

Самая лучшая партия (Исландия) Наиболее успешный из всех сатирических проектов в истории мировой политики появился в 2009 году и задумывался как единовременный сатирический проект комика и писателя Йона Гнарра, звезды исландского панка и фронтмена группы The Sugarcubes Эйнара Ёрна Бенедиктссона (в этой группе прославилась Бьорк) и их друзей. Арт-перформанс Гнарра и его друзей и заключался в том, чтобы создать некую партию, заявить ее для участия на выборах в городской совет Рейкьявика и на протяжении всей кампании пародировать «настоящих» политиков. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йон Гнарр начинал свой проект как сатирический, но после победы на выборах стал мэром столицы Исландии

Фото: Jennifer Yang / Toronto Star / Getty Images Йон Гнарр начинал свой проект как сатирический, но после победы на выборах стал мэром столицы Исландии

Фото: Jennifer Yang / Toronto Star / Getty Images Партию назвали просто — Самая лучшая партия. В ее предвыборной платформе было три основных пункта. Первый — честная коррупция: партия заявляла о том, что будет совершенно коррумпирована, но в отличие от конкурентов не будет этого скрывать.

Второй — невыполнение предвыборных обещаний: «Мы можем обещать вам больше, чем все остальные партии, потому что мы изначально не собираемся их выполнять»,— гласил их основной слоган.

Третий — бесплатные блага для всех: партия, в частности, обещала бесплатные полотенца во всех бассейнах и бесплатный общественный транспорт студентам. Арт-проектом Самая лучшая партия перестала быть в день голосования 29 мая 2010 года, получив 34,7% голосов и 6 из 15 мест в городском совете. Управление городом без нее было невозможно. Йон Гнарр стал мэром, а партия согласилась вступить в коалицию с социал-демократами. Условием создания коалиции был просмотр потенциальными партнерами всех 60 серий американского сериала «Прослушка», как раз посвященного коррупции и институциональному кризису в одном отдельно взятом городе — Балтиморе. За четыре года у власти партия провела масштабную реформу ЖКХ в столице, полностью реформировала систему движения в городе, построив массу велосипедных дорожек и создав множество пешеходных зон. Была проведена и школьная реформа. А в 2014 году, когда подошло время новых выборов, находившаяся на пике популярности Самая лучшая партия объявила о самоликвидации. Гнарр тогда заявил, что политика не должна становиться профессией. Те из его соратников, кто не согласился с ним, вошли в близкую по духу, но вполне системную партию «Светлое будущее», а когда закрылась и та (поработав, надо сказать, в правительстве страны), влились в главную «альтернативную» партию Исландии — Пиратскую.

Официальная чудовищная бредовая партия безумцев (Великобритания) Одна из старейших сатирических партий мира. Ее создатель — британский рок-музыкант Скриминг Лорд Сач («Вопящий лорд Сач»). Он появился на свет в 1940-м и звался Дэвид Сач, но уже во взрослом возрасте официально сменил его на новое. Он баллотировался в парламент 40 раз в разных округах. Ни разу, естественно, не победил. Он умер в 1999 году, но до сих пор никто из политиков не смог побить его рекорд по числу выдвижений на выборы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель партии Скриминг Лорд Сач принял участие в шахтерской забастовке 1991 года

Фото: Steve Eason / Hulton Archive / Getty Images Основатель партии Скриминг Лорд Сач принял участие в шахтерской забастовке 1991 года

Фото: Steve Eason / Hulton Archive / Getty Images Партия ни разу не выигрывала на национальном уровне, однако регулярно проводит своих представителей в муниципальные советы по всей стране. Ее члены в том числе нынешний лидер Хаулинг Лод Хоуп («Воющая, Хвала Ему, Надежда»), занимали должности мэров разных, хоть и не самых крупных городов. Как минимум два требования «безумцев» были воплощены в жизнь. Партия в своих программах выступала за отмену обязательного закрытия пабов в 23:00. В 2005 году правительство прислушалось и изменило закон, позволив пивным работать круглосуточно. В 1980-х партия шутки ради внесла в свою программу идею ввести паспорта для домашних животных. Сейчас это норма не только для Британии, но и для стран ЕС и даже шире. Невыполненными остаются требования чеканить монеты в 99 пенсов, чтобы решить проблему сдачи и снизить инфляцию, оснастить все автомобили катапультами, чтобы они могли перелетать пробки и, наконец, заменить ядерный арсенал надувными муляжами для экономии. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в парламент Каунт Бинфейс («граф Ведролицын») занимается предвыборной агитацией в метро

Фото: Dan Kitwood / Getty Images Кандидат в парламент Каунт Бинфейс («граф Ведролицын») занимается предвыборной агитацией в метро

Фото: Dan Kitwood / Getty Images Партия в обязательном порядке выдвигает своих кандидатов на парламентских выборах. Тому есть особое объяснение. Результаты выборов в каждом из округов оглашаются в присутствии всех участвовавших в них кандидатов. Их показывают по национальному телевидению и это, считают в партии, прекрасная возможность показать себя. Буквально. В дурацких костюмах они выходят на сцену рядом с традиционными политиками, включая премьер-министра, министров и лидеров оппозиции. А те вынуждены спокойно стоять, делая вид, что ничего страшного не происходит. Говорят, что после одного такого случая, когда Маргарет Тэтчер была вынуждена стоять рядом с Скримингом Лордом Сачем и терпеть его выходки, она инициировала повышение избирательного залога. Его должен вносить кандидат для участия в выборах, и он не возвращается в случае, если претендент наберет менее 5% голосов. Сумма была увеличена со £150 до £500. Власти надеялись, что у партии просто не будет денег, чтобы участвовать в выборах. Но сторонники «безумцев» всякий раз находят средства для уплаты залога.