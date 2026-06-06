Есть такие партии
Почему партии тараканов, носорогов, собак-мутантов и просто идиотов нравятся избирателям
В середине мая весь мир заговорил о необычайном успехе Тараканьей народной партии — индийского медиапроекта, и посрамившего, и напугавшего политический истеблишмент настолько, что его объявили едва ли не вражеским изобретением. Разбираясь в вопросе, «Ъ» обнаружил в мире еще много случаев, когда попытки сатирического протеста приводили к серьезному политическому успеху.
Объявлять о победе лейбористов на выборах в лондонском районе Кэмден премьер-министру Киру Стармеру пришлось в компании представителей Официальной чудовищной бредовой партии безумцев — «Невероятного Летающего Кирпича» и Бобби Элмо Смита
Фото: Stefan Rousseau / PA Images / Getty Images
Тараканья народная партия (Индия)
О ее основании 16 мая этого года объявил 30-летний Абхиджит Дипке, студент и специалист в области политических коммуникаций. Ее появление было его ответом на прозвучавшее накануне заявление одного из судей Верховного суда Индии, Сурьи Канта: «В нашем обществе существуют паразиты, нападающие на систему... У них нет работы, нет профессии... Эти молодые люди — как тараканы... Кто-то из них идут в медиа, некоторые — в соцсети... Они начинают нападать на всех».
В ответ Дипке и основал Cockroach Janta Party (CJP), которая даже своим названием намекала на правящую в стране Индийскую народную партию — Bharatiya Janata Party (BJP).
Всем желающим вступить в CJP Дипке предложил воспользоваться соцсетями и отметить пост хэштегом #MainBhiCockroach («Я тоже таракан»).
Через пять дней аккаунт партии в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) насчитывал 18 млн подписчиков против 9 млн у аккаунта BJP.
В отличие от других шутливых политических проектов CJP в свой манифест не включила абсурдистских лозунгов. Они вполне реалистичные — и жесткие: отмена пожизненных льгот и выплат ушедшим в отставку судьям, запрет на госслужбу для политиков, которые перебегают из одной партии в другую ради выгоды, и т. д.
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Этим объясняется и невероятно жесткая реакция властей. Партия еще не зарегистрирована, а с ней уже начата борьба. Аккаунты партии и самого Дипке заблокированы в Индии, а сам проект объявлен угрозой национальной безопасности, поскольку направлен на оскорбление и дестабилизацию государственных институтов. Движение, учитывая то, что Дипке живет в Бостоне, уже назвали «классической иностранной операцией влияния», за которой стоят Джордж Сорос и некие силы в Пакистане.
Несмотря на давление властей, проект продолжает работу. А наблюдатели говорят, что следующим шагом в его развитии может стать создание вполне реальной партии. Так уже было в Индии, когда интернет-протест привел к созданию в 2012 году Aam Aadami — Партии простого человека, которая сейчас представлена в парламенте и управляет Дели и Пенджабом. Кстати, Абхиджит Дипке раньше работал политтехнологом в этой партии.
Партия носорогов (Канада)
В 1963-м в Канаде группа интеллектуалов из Монреаля решили выразить свое недовольство существующими партиями и создала свою. Ее назвали Партией носорогов в честь носорожихи по кличке Какареко, проживавшей в зоопарке бразильского Сан-Паулу. В 1959 году ее избрали мэром города. Так избиратели выразили свое отношение к политикам, оказавшимся неспособными вытащить город из чудовищного кризиса. На выборах они могли вписывать имя своего кандидата в бюллетень для голосования, и этим правом воспользовались. Мэром носорожиха не стала, но прославилась на весь мир. Ее-то и объявили своим духовным лидером монреальцы.
Председатель Партии носорогов Себастьен КоРино поменял свою фамилию, чтобы быть ближе к носорогам (Rhino — «носорог»)
Фото: соцсети Себастьяна КорРайно
Партия носорогов была должным образом зарегистрирована в избирательной комиссии и с тех пор регулярно принимает участие в выборах.
Фирменный стиль партии — доводить до абсурда предвыборные обещания традиционных партий. Партия, к примеру, клянется в случае победы не выполнять ничего из того, что обещала во время кампании.
А еще она предлагала отменить закон всемирного тяготения, перенести Скалистые горы, заменить врачей фокусниками (они делают то же, но дешевле) и победить глобальное потепление, обязав всех жителей страны держать свои холодильники открытыми, чтобы охлаждать планету.
При всем этом абсурде партия может гордиться вполне реальными достижениями. Ее лучший показатель на выборах — вторые места сразу в нескольких округах на выборах 1980 года и почетный 1% в общенациональном масштабе. А в 2019-м она не позволила лидеру ультраправой Народной партии Канады Максиму Бернье пройти в парламент. Партия нашла человека с таким же именем и выставила его кандидатом в том же округе. Это внесло путаницу, в результате чего оригинальный Бернье не набрал необходимых голосов.
Существование партии стало одной из причин того, что в начале 1990-х в стране ужесточили законодательство о выборах. Для участия в голосовании партии должны были теперь выставить не менее 50 кандидатов и вносить за них крупный залог. В 1993 году Партия носорогов объявила о самоликвидации, но подала в суд на канадский избирком. Спустя десять лет, в 2003-м, эти требования законодательства были признаны неконституционными, и партия возобновила деятельность.
Венгерская партия двухвостой собаки
У этой структуры два года создания. В 2006-м в городе Сегед несколько художников анонсировали ее появление как арт-проекта, который обнажал бы глупость и серость традиционной политики. Название партии отсылает к венгерской идиоме «радоваться, как собака с двумя хвостами».
Двухвостый пес Иштван Надь стал одним из самых известных партийных символов в Венгрии
Фото: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / AFP
Группа занималась стрит-артом, разного рода пранк-проектами и устройством массовых абсурдистских хэппенингов. Например, они могли выйти на улицы и собирать подписи под петицией о том, чтобы считать Венгрию граничащей самой с собой — во избежание внешнеполитических конфликтов. И, разумеется, весь город был расписан изображениями белого двухвостого пса Иштвана.
Пса, чье полное имя — Иштван Надь (что-то вроде нашего Ивана Иванова или английского Джона Смита), придумал лидер партии и по совместительству художник и дизайнер Гергей Ковач. Он и провозгласил изображение символом партии.
Скоро арт-проект и ее участников знала вся страна, а все их начинания получали такой резонанс и такую популярность, что в 2014 году проект стал партией. Она официально зарегистрирована и принимает участие в выборах.
Ее самым известным предвыборным лозунгом был и остается «Вечная жизнь и одно пиво!»
На муниципальных выборах партия регулярно проводит своих кандидатов в городские советы. У нее есть место в Европарламенте (она получила 8% на венгерских выборах в ЕС). Ее представитель занимает пост главы одного из самых престижных районов Будапешта — XII округа. В парламенте страны она не представлена, поскольку набирает обычно 4% голосов при проходном пороге 5%.
Самая лучшая партия (Исландия)
Наиболее успешный из всех сатирических проектов в истории мировой политики появился в 2009 году и задумывался как единовременный сатирический проект комика и писателя Йона Гнарра, звезды исландского панка и фронтмена группы The Sugarcubes Эйнара Ёрна Бенедиктссона (в этой группе прославилась Бьорк) и их друзей. Арт-перформанс Гнарра и его друзей и заключался в том, чтобы создать некую партию, заявить ее для участия на выборах в городской совет Рейкьявика и на протяжении всей кампании пародировать «настоящих» политиков.
Йон Гнарр начинал свой проект как сатирический, но после победы на выборах стал мэром столицы Исландии
Фото: Jennifer Yang / Toronto Star / Getty Images
Партию назвали просто — Самая лучшая партия. В ее предвыборной платформе было три основных пункта.
- Первый — честная коррупция: партия заявляла о том, что будет совершенно коррумпирована, но в отличие от конкурентов не будет этого скрывать.
- Второй — невыполнение предвыборных обещаний: «Мы можем обещать вам больше, чем все остальные партии, потому что мы изначально не собираемся их выполнять»,— гласил их основной слоган.
- Третий — бесплатные блага для всех: партия, в частности, обещала бесплатные полотенца во всех бассейнах и бесплатный общественный транспорт студентам.
Арт-проектом Самая лучшая партия перестала быть в день голосования 29 мая 2010 года, получив 34,7% голосов и 6 из 15 мест в городском совете. Управление городом без нее было невозможно. Йон Гнарр стал мэром, а партия согласилась вступить в коалицию с социал-демократами.
Условием создания коалиции был просмотр потенциальными партнерами всех 60 серий американского сериала «Прослушка», как раз посвященного коррупции и институциональному кризису в одном отдельно взятом городе — Балтиморе.
За четыре года у власти партия провела масштабную реформу ЖКХ в столице, полностью реформировала систему движения в городе, построив массу велосипедных дорожек и создав множество пешеходных зон. Была проведена и школьная реформа. А в 2014 году, когда подошло время новых выборов, находившаяся на пике популярности Самая лучшая партия объявила о самоликвидации. Гнарр тогда заявил, что политика не должна становиться профессией. Те из его соратников, кто не согласился с ним, вошли в близкую по духу, но вполне системную партию «Светлое будущее», а когда закрылась и та (поработав, надо сказать, в правительстве страны), влились в главную «альтернативную» партию Исландии — Пиратскую.
Официальная чудовищная бредовая партия безумцев (Великобритания)
Одна из старейших сатирических партий мира. Ее создатель — британский рок-музыкант Скриминг Лорд Сач («Вопящий лорд Сач»). Он появился на свет в 1940-м и звался Дэвид Сач, но уже во взрослом возрасте официально сменил его на новое. Он баллотировался в парламент 40 раз в разных округах. Ни разу, естественно, не победил. Он умер в 1999 году, но до сих пор никто из политиков не смог побить его рекорд по числу выдвижений на выборы.
Основатель партии Скриминг Лорд Сач принял участие в шахтерской забастовке 1991 года
Фото: Steve Eason / Hulton Archive / Getty Images
Партия ни разу не выигрывала на национальном уровне, однако регулярно проводит своих представителей в муниципальные советы по всей стране. Ее члены в том числе нынешний лидер Хаулинг Лод Хоуп («Воющая, Хвала Ему, Надежда»), занимали должности мэров разных, хоть и не самых крупных городов.
Как минимум два требования «безумцев» были воплощены в жизнь.
- Партия в своих программах выступала за отмену обязательного закрытия пабов в 23:00. В 2005 году правительство прислушалось и изменило закон, позволив пивным работать круглосуточно.
- В 1980-х партия шутки ради внесла в свою программу идею ввести паспорта для домашних животных. Сейчас это норма не только для Британии, но и для стран ЕС и даже шире.
Невыполненными остаются требования чеканить монеты в 99 пенсов, чтобы решить проблему сдачи и снизить инфляцию, оснастить все автомобили катапультами, чтобы они могли перелетать пробки и, наконец, заменить ядерный арсенал надувными муляжами для экономии.
Кандидат в парламент Каунт Бинфейс («граф Ведролицын») занимается предвыборной агитацией в метро
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Партия в обязательном порядке выдвигает своих кандидатов на парламентских выборах. Тому есть особое объяснение. Результаты выборов в каждом из округов оглашаются в присутствии всех участвовавших в них кандидатов. Их показывают по национальному телевидению и это, считают в партии, прекрасная возможность показать себя. Буквально. В дурацких костюмах они выходят на сцену рядом с традиционными политиками, включая премьер-министра, министров и лидеров оппозиции. А те вынуждены спокойно стоять, делая вид, что ничего страшного не происходит.
Говорят, что после одного такого случая, когда Маргарет Тэтчер была вынуждена стоять рядом с Скримингом Лордом Сачем и терпеть его выходки, она инициировала повышение избирательного залога. Его должен вносить кандидат для участия в выборах, и он не возвращается в случае, если претендент наберет менее 5% голосов. Сумма была увеличена со £150 до £500. Власти надеялись, что у партии просто не будет денег, чтобы участвовать в выборах. Но сторонники «безумцев» всякий раз находят средства для уплаты залога.
«ПАРТИЯ» (Германия)
Германская Die PARTEI основана в 2004 редакцией сатирического журнала Titanic. Название ее хоть и выглядит как слово «партия» на немецком, но на самом деле это аббревиатура. Полностью это — Партия за труд, правовое государство, защиту животных, продвижение элит и низовую демократическую инициативу (Partei fur Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenforderung und basisdemokratische Intiative). Die PARTEI достаточно жестко высмеивает традиционный политический истеблишмент Германии, партийную дисциплину и политический курс.
Фото: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images
Гимн Die PARTEI «Партия всегда права» — пародия на гимн правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии. Политическая программа подчеркивает необходимость «преодоления содержания».
Среди запоминающихся политических требований и предвыборных обещаний — восстановление Берлинской стены и границы между бывшими ГДР и Западной Германией (это вернуло бы в страну ощущение ностальгии) и возведение стены вокруг Швейцарии. Это решило бы сразу несколько проблем, в том числе защитило бы немцев от влияния швейцарских банков и помогло бы германскому строительному сектору. Партия, кроме того, предлагала коренное решение вопроса потепления климата. Необходимо, говорили ее лидеры, объявить войну Китаю. Это остановило бы его экономику и резко сократило бы вредные для экологии выбросы. Партия предлагала реформу здравоохранения: введение в кому всех тяжелобольных до тех пор, пока наука не научится их лечить. А еще, к радости студентов и рабочих особенно, партия требовала установления предельных цен на пиво и кебабы.
Партия успешна в стране настолько, насколько это возможно. Она ни разу не преодолевала пятипроцентный барьер, необходимый для того, чтобы попасть в национальный парламент, зато показывает прекрасные результаты на муниципальных выборах и всегда проводит депутата в Европарламент, где барьера не существует.
В свое время участие депутата от Die PARTEI в голосованиях в Брюсселе было своего рода перформансом: он принципиально голосовал на всех заседаниях строго поочередно: раз «да», в следующий раз — «нет». Безотносительно вопросов, стоявших в повестке дня.
Но самым реальным и по-настоящему политическим успехом партии стала операция Der Couple («Переворот»). Длилась она больше года. Активисты партии создали множество фальшивых аккаунтов в соцсетях, представляясь сторонниками ультраправой «Альтернативы для Германии». Постепенно они проникли в закрытые группы АдГ в соцсетях, сумели завоевать доверие и стать модераторами групп. А итоге прямо перед выборами 2017 года в Бундестаг они установили контроль над 31 закрытой группой членов АдГ, общее число подписчиков которых составляло почти 200 тыс. человек. А потом буквально одним кликом превратили группы в открытые. Личные данные, имена и агрессивные комментарии участников стали публичными.
Попытки АдГ подать в суд на Die PARTEI за взлом были легко отбиты ее адвокатами: никакого взлома не было, все права модераторов были переданы активистам добровольно.