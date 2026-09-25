«Яндекс Карты»: Екатеринбург вошел в топ-5 городов РФ по числу шахматных клубов

Екатеринбург занял третье место в пятерке российских городов-миллионников по количеству шахматных клубов — позицию он разделил с Новосибирском, в этих городах насчитывается по 11 таких клубов, следует из аналитики сервиса «Яндекс Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Лидирующую позицию, по данным на август, сохранила Москва, где зарегистрирован 101 клуб, за ней следуют Санкт-Петербург (18) и Краснодар (9). Среди крупных городов России девять шахматных клубов насчитывалось в Барнауле. При подсчете статистики учитывались не только самостоятельные организации, но и секции и кружки в школах или домах культуры.

За период с 2024 по 2026 год общее число шахматных клубов в стране увеличилось на 38% — с 360 до 496. Аналитики отмечают: рост количества уникальных пользователей, открывавших карточки таких организаций, на 44% превысил общую динамику пользования сервисом. При этом в 2026 году 304 из 496 зарегистрированных организаций расположены за пределами городов-миллионников.

Сегодня более 20 тыс. жителей Свердловской области профессионально занимаются шахматами. В Екатеринбурге также строится Уральская шахматная академия в здании «Доходного дома» XIX века постройки — к июлю 2025 года ее строительство было завершено на 58%.

Ирина Пичурина