Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области насчитывается более 20 тысяч профессиональных шахматистов

Более 20 тыс. жителей Свердловской области профессионально занимаются шахматами, сообщил областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт на пресс-конференции, посвященной Международному дню шахмат.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Шахматы в Свердловской области очень любят»,— подчеркнул он. По его словам, они развиваются на детском, юниорском, молодежном, взрослом уровнях.

Директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян добавил, что чемпионка мира в составе сборной России Лея Гарифуллина из Екатеринбурга выступит во Всемирной шахматной Олимпиаде, которая пройдет в Самарканде 15–27 сентября.

Полина Оломская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд