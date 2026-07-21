В Свердловской области насчитывается более 20 тысяч профессиональных шахматистов

Более 20 тыс. жителей Свердловской области профессионально занимаются шахматами, сообщил областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт на пресс-конференции, посвященной Международному дню шахмат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Шахматы в Свердловской области очень любят»,— подчеркнул он. По его словам, они развиваются на детском, юниорском, молодежном, взрослом уровнях.

Директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян добавил, что чемпионка мира в составе сборной России Лея Гарифуллина из Екатеринбурга выступит во Всемирной шахматной Олимпиаде, которая пройдет в Самарканде 15–27 сентября.

Полина Оломская