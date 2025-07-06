В Екатеринбурге строительство Уральской шахматной академии завершено на 58%

В Екатеринбурге строительство Уральской шахматной академии, которая будет расположена в здании «Доходного дома» XIX века постройки, завершено на 58%, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«В нашем регионе шахматы любят и уважают, ими занимается более 33 тысяч человек. Уверен, что в новом здании будет расти интерес к этому интеллектуальному спорту», — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Сейчас продолжается устройство наружных сетей, фасадные и внутренние строительные работы, а также монтаж окон.

Подчеркивается, что шахматная академия будет представлять из себя двухэтажное здание с цокольным этажом. На первом этаже будут оборудованы раздевалки, кафе и музей шахмат, на втором этаже — учебные классы и игровой холл. Всего в академии рассчитано место на 500 обучающихся.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», шахматная академия будет расположена на пересечении улиц Малышева и Горького. Областная федерация шахмат получила здание в июле 2019 года. В мае 2023 года стало известно, что реставрацией займется компания «Юнивест-строй», которая занималась реставрацией театра кукол. Стоимость работ составит 212 млн руб. Площадь здания — 2334,7 кв. метра. Финансирование предусмотрено из бюджета области и областной федерации шахмат.

Мария Шараева