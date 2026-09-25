«Россети Урал» договорились с застройщиками о подключении в Академическом

Дома в Академическом районе Екатеринбурга будут подключать к электроэнергии по единому договору, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Проект развития сетей в Академическом районе предусматривает строительство новой подстанции 110/20 кВ и объектов распределительной сети. Это должно обеспечить подключение построенных в будущем домов.

«Консолидированная заявка позволит сформировать проектно-сметную документацию и приступить к созданию новой энергоинфраструктуры в согласованные сроки. Единый договор также позволит учитывать этапность строительства и распределить финансовую нагрузку между участниками»,— сказал руководитель направления технологического присоединения и развития дополнительных услуг «Россети Урал» Евгений Исаков.

Гильдия строителей Урала поддержала разработку соглашения, указано в сообщении. Стороны подготовят консолидированную заявку и заключат соглашение.

Напомним, ранее Гильдия строителей Урала обращалась с жалобой в ФАС и Госдуму на трудности с подключением к электросетям. Застройщики жаловались на рост тарифов и задержки подключения со стороны сетевой компании. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что при правительстве создан штаб для решения этих проблем.

Анна Капустина