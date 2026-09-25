Оставлен в силе приговор экс-гендиректору «Экологии-Новосибирска»

Новосибирский облсуд оставил без изменений приговор в отношении бывшего гендиректора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, сообщили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Анисимова

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Лариса Анисимова

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В марте этого года Железнодорожный райсуд Новосибирска признал Ларису Анисимову виновной по семи эпизодам причинения имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ). По трем инкриминируемым эпизодам о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) ее оправдали «в связи с отсутствием состава преступления». Подсудимую тогда приговорили к четырем годам условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в размере 60 тыс. руб. Свою вину бывший гендиректор «Экология-Новосибирск» не признала.

В 2018 году минЖКХ и энергетики области заключило соглашение с «Экологией-Новосибирска» об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Новосибирской области. Однако в декабре 2021 года компания обратилась в суд с заявлением о признании ее банкротом из-за долгов на общую сумму 1,9 млрд руб. Большая часть задолженности образовалась перед перевозчиками за услуги по транспортировке мусора. В начале 2023-го «Экологию-Новосибирска» лишили статуса регоператора.

Согласно версии следствия, Лариса Анисимова с октября 2018-го по декабрь 2021 года заключала с юрлицами и индивидуальными предпринимателями договоры на оказание услуг по перевозке ТКО. При этом свои обязательства по оплате услуг она не исполнила, следует из материалов дела. Ущерб подрядчикам, по подсчетам правоохранителей, превысил 1,1 млрд руб.

Александра Стрелкова