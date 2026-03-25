Один ущерб и никакого мошенничества

Суд вынес приговор Ларисе Анисимовой — бывшему гендиректору регионального «мусорного» оператора, компании «Экология-Новосибирск». Следствие вменяло ей хищение свыше 1,1 млрд руб. у подрядчиков по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), а прокуратура запросила семь лет колонии. Суд же переквалифицировал обвинение с мошенничества на причинение имущественного ущерба и ограничился четырьмя годами условно.

Ларису Анисимову суд признал виновной по семи из десяти инкриминируемым эпизодам

Завершился суд над экс-директором ООО «Экология Новосибирск» Ларисой Анисимовой, рассказали в прокуратуре региона.

В 2018 году министерство ЖКХ и энергетики области и «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис») заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории региона. Однако уже в декабре 2021 года компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве, указав на наличие 1,9 млрд руб. долгов, большей частью перед перевозчиками за услуги по транспортировке мусора. В начале 2023 года «Экологию» лишили статуса регоператора, ее место заняло муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство».

Примерно тогда же региональный главк МВД возбудил дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По результатам расследования обвинение предъявили Ларисе Анисимовой, занимавшей должность главы компании-регоператора с августа 2018 года по октябрь 2022 года. Всего ей вменили десять эпизодов хищений. «Согласно версии следствия, в период с октября 2018 по декабрь 2021 года обвиняемая заключала с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоры на оказание услуг по перевозке ТКО на территории Новосибирской области. Принятые на себя обязательства по оплате услуг она не исполнила»,— ранее сообщали в прокуратуре, отмечая, что подрядчикам причинен ущерб в размере более 1,1 млрд руб. Задерживать Ларису Анисимову не стали, отпустив под подписку о невыезде.

В обеспечительных целях на имущество обвиняемой и организации стоимостью 177,9 млн руб. наложен арест. По информации источников, в опись арестованного попали три квартиры, дом, земельный участок Ларисы Анисимовой.

В октябре 2024 года по делу начался судебный процесс, который затянулся почти на полтора года. В прениях сторон гособвинитель потребовал для Ларисы Анисимовой семь лет лишения свободы и штраф в 2 млн руб. Защита просила снять все обвинения с бывшего гендиректора «Экологии». Сегодня, 25 марта, состоялось заключительное судебное заседание.

По трем инкриминируемым эпизодам Ларису Анисимову оправдали «в связи с отсутствием состава преступления». Семь оставшихся эпизодов были переквалифицированы с мошенничества на причинение имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ). В итоге подсудимой назначили четыре года условно с аналогичным испытательным сроком и штраф в размере 60 тыс. руб. Как рассказали в пресс-службе Железнодорожного райсуда, за потерпевшими признано право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков, они будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Константин Воронов