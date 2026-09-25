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На Алтае вступил в силу приговор активистам запрещенной религиозной организации

Алтайский краевой суд проверил приговор двум участникам религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), осужденным на шесть лет колонии. «Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, выслушав участников судебного заседания, оставил приговор в части квалификации преступления и назначенных наказаний без изменения, жалобы осужденных и адвокатов — без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По материалам дела, обвиняемые в период с 23 января по 13 февраля 2024 года на территории городов Яровое и Славгорода организовали деятельность ячейки религиозной организации. Они использовали защищенные мессенджеры и видеоконференции, с помощью которых координировали встречи, распространяли запрещенную литературу и пропагандировали вероучение, писал «Ъ-Сибирь».

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенной организации).

Илья Николаев

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