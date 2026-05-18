Участников экстремистской религиозной организации посадили на 6 лет на Алтае

В Славгороде (Алтайский край) завершился суд над двумя организаторами подпольных собраний религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Им назначили по шесть лет колонии общего режима и взяли под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В материалах дела указывается, что обвиняемые организовали в интернете собрания для последователей этой организации. Для этого они использовали защищенные мессенджеры и видеоконференции, с помощью которых координировали встречи, распространяли запрещенную литературу и пропагандировали вероучение.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенной организации).

