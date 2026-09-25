Финишный слой асфальта уложат на улице Удмуртской в предстоящие выходные

На улице Удмуртской в Ижевске завершаются основные работы по благоустройству. Дорожники приступают к укладке верхнего слоя асфальта с нанесением дорожной разметки, в связи с чем в ближайшие выходные будет ограничено движение. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Обустройство линии освещения и работы по асфальтированию завершатся к концу сентября — началу октября. Посадка деревьев по нормативам планируется в октябре. Часть насаждений появится на Удмуртской в следующем году. Благоустройство карманных парков также близится к завершению.

Как уточнил замначальника по производству Службы благоустройства и дорожного хозяйства Марат Чемалтынов, на капремонт дорожного полотна и обустройство контактных сетей направили около 1 млрд руб. На обновление ливневой канализации — 377 млн руб. В этих суммах не учитываются тротуары, озеленение, фасады и др.

Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал, что вечером 24 сентября на Удмуртской ограничат движение транспорта из-за укладки асфальта и нанесения дорожной разметки. В целом на дороге предусмотрено пять слоев асфальтобетонного покрытия, отметил господин Чемалтынов.

В выходные проезд на участке от Кирова до Лихвинцева будет полностью закрыт. Заезд к микрорайону «Добродом» будет осуществляться через территорию ТЦ «Аврора». Заезд в сторону Радиозавода — через улицу Красногеройская. Общественный транспорт перенаправят по маршруту: Удмуртская — Майская — Пушкинская — Советская.

Напомним, 25 августа на Удмуртской открыли рабочее движение и сдали подземный переход у УдГУ. По концепции, представленной в марте 2025 года, по улице Удмуртской на участке от Ленина до Кирова распределят 520 парковочных мест, протяженность пешеходных маршрутов составит 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков. На улице высадят 345 новых деревьев. Дорога будет частично расширена.