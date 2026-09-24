В Ижевске на выходные полностью перекроют участок улицы Удмуртской
В Ижевске с 24 сентября ограничат движение по улице Удмуртской из-за укладки верхнего слоя асфальта. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.
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С 23:00 24 сентября до 23:00 25 сентября частично закроют движение в сторону центра на участке от улицы Кирова до Лихвинцева. Также будут закрыты шлюзовые заезды со стороны улицы Коммунаров и переулка Широкого, а также заезд на улицу Лихвинцева в сторону Вечного огня.
С 23:00 25 сентября до 6:00 28 сентября участок Удмуртской от Кирова до Лихвинцева перекроют полностью. Заехать к «Добродому» можно будет через ТЦ «Аврора», к Радиозаводу — через Красногеройскую.
В выходные дни общественный транспорт будет следовать по маршруту: Удмуртская — Майская — Пушкинская — Советская.