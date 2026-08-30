Врио главы Удмуртии о ремонте Удмуртской: проект выходит на финишную прямую

Ремонт улицы Удмуртской выходит на «финишную прямую», написала в Мах врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. Хотя работы еще не завершены, но движение для автомобилей и пешеходов уже открыто.

«В целом проект выходит на финишную прямую. Сейчас дорожники и строители обустраивают пешеходные зоны, карманные парки, посадочные площадки, велодорожки, остановки. Нужно смонтировать опоры освещения, восстановить контактную сеть. Затем – финишный слой асфальта»,— пояснила госпожа Абрамова.

Она добавила, что подземный переход близ УдГУ облицевали гранитом, а также установили умное освещение с видеонаблюдением. По ее словам, из 10 ремонтируемых фасадов домов шесть готовы, а четыре скоро сдадут. Входные группы в них в порядок приводит бизнес.

Напомним, 25 августа на проекте открыли рабочее движение и сдали подземный переход у УдГУ. На совещании по объектам благоустройства с врио главы Удмуртии Ольгой Абрамовой мэр Ижевска Дмитрий Чистяков заявлял, что все работы на Удмуртской будут завершены к 1 сентября. Однако окончательный срок завершения работ был перенесен на месяц, до 25 сентября.

По концепции, представленной в марте 2025 года, по улице Удмуртской на участке от Ленина до Кирова распределят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков. На улице высадят 345 новых деревьев взамен вырубленных. Дорога будет расширена. На работы направлено более 1,1 млрд руб.