Экс-мэра красноярского Назарово будут судить за получение взяток на 5,6 млн рублей

В Красноярском крае завершили расследование дела бывшего главы города Назарово Владимира Саара. Экс-чиновнику предъявили обвинение в пяти эпизодах получения взяток (ч. 6 и ч. 5 ст. 290 УК РФ) на сумму 5,6 млн руб., сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле–мае 2023 года и в феврале 2024 года градоначальник получил от представителя коммерческой компании, действовавшего в интересах ООО «ПромСтрой», взятки на общую сумму 3,5 млн руб. Вознаграждение полагалось за помощь в заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в городе.

Также, как установило следствие, в период с августа 2022-го по март 2024 года чиновник получил от представителей коммерческих фирм взятку в сумме 2,1 млн руб. за покровительство бизнесу.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2025 года суд по ходатайству следствия заключил под стражу Владимира Саара. В последующем ему смягчили меру пресечения на домашний арест. Уголовные дела в отношении предпринимателей, обвиняемых в даче взяток (ст. 291 УК РФ), выделены в отдельное производство.

Илья Николаев