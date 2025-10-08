Экс-мэра Назарово поместили в СИЗО по делу о взятках

Центральный райсуд Красноярска поместил под стражу до 6 декабря бывшего мэра Назарово (Красноярский край) Владимира Саара, сообщает СУ СКР региона. Накануне стало известно, что в отношении бывшего главы города возбуждено уголовное дело о получении взяток на общую сумму около 3,5 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, с апреля по май 2023 года градоначальник получил от представителя коммерческой компании, действовавшего в интересах ООО «Промстрой», взятку. Вознаграждение, считают правоохранители, предназначалось за помощь в заключении контракта с компанией на выполнение дорожно-строительных работ в Назарово. Стоимость договора составила 100 млн руб.

В феврале 2024-го Владимир Саар получил еще 1,5 млн руб. в качестве части взятки за обеспечение победы компании на заключение аналогичного контракта, считает следствие.

Владимир Саар занял пост мэра Назарово в марте 2022 года. В феврале 2025-го он досрочно покинул пост главы города по собственному желанию.

Александра Стрелкова