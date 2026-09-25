Франция направит ПВО в Саудовскую Аравию для защиты нефтяного терминала
Франция направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для защиты портового города Янбу, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он подчеркнул, что Франция не намерена вступать в боевые действия, а задача французских военных будет заключаться в защите энергетических объектов.
Янбу — это основной саудовский терминал на Красном море для экспорта нефти в обход Ормузского пролива. В последнее время город атакуют йеменские хуситы. Из-за ударов саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco приостанавливала поставки европейским НПЗ.
Господин Макрон сообщил о планах телеканалам TF1 и France 2. Большая часть разговора президента со СМИ была посвящена энергетическому кризису — вопрос возможного дефицита топлива из-за ситуации вокруг Ормузского пролива стал одной из главных тем во Франции. Эмманюэль Макрон заявил, что власти делают все необходимое, чтобы избежать перебоев с поставками дизеля, газа и авиационного топлива. По его словам, к концу года страна должна располагать необходимыми объемами топлива даже в случае дальнейшего ухудшения ситуации с поставками.
Президент связал рост цен прежде всего с международной обстановкой и заявил, что Франция пытается воздействовать на причины кризиса дипломатическими средствами. Париж участвует в усилиях по возобновлению движения через Ормузский пролив и одновременно ищет альтернативные источники поставок. В ближайшие недели Франция намерена вынести энергетическую безопасность на обсуждение стран G7.
Янбу стал критически важным узлом для экспорта саудовской нефти после ограничения судоходства через Ормузский пролив. Поэтому защита портовой энергетической инфраструктуры направлена на сохранение работоспособности маршрута, который связывает саудовские поставки с Красным морем, но сама по себе не отменяет риски для судов и грузов: страховщики уже повышали тарифы и ограничивали покрытие военных рисков.
Удары хуситов уже сопровождались изменениями в работе экспорта: в период с 3 по 9 августа известный вывоз нефти через Янбу снизился до 2,38 млн баррелей в день против 2,71 млн неделей ранее, а загрузка танкеров, по данным сервиса Kpler, сократилась с 4,04 млн до 1,78 млн баррелей в день. Большинство танкеров также отключали системы автоматической идентификации, что показывает: угроза затрагивает не только сам терминал, но и видимость и страхуемость перевозок вокруг него.