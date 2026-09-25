Франция направит ПВО в Саудовскую Аравию для защиты нефтяного терминала

Франция направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для защиты портового города Янбу, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он подчеркнул, что Франция не намерена вступать в боевые действия, а задача французских военных будет заключаться в защите энергетических объектов.

Янбу — это основной саудовский терминал на Красном море для экспорта нефти в обход Ормузского пролива. В последнее время город атакуют йеменские хуситы. Из-за ударов саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco приостанавливала поставки европейским НПЗ.

Господин Макрон сообщил о планах телеканалам TF1 и France 2. Большая часть разговора президента со СМИ была посвящена энергетическому кризису — вопрос возможного дефицита топлива из-за ситуации вокруг Ормузского пролива стал одной из главных тем во Франции. Эмманюэль Макрон заявил, что власти делают все необходимое, чтобы избежать перебоев с поставками дизеля, газа и авиационного топлива. По его словам, к концу года страна должна располагать необходимыми объемами топлива даже в случае дальнейшего ухудшения ситуации с поставками.

Президент связал рост цен прежде всего с международной обстановкой и заявил, что Франция пытается воздействовать на причины кризиса дипломатическими средствами. Париж участвует в усилиях по возобновлению движения через Ормузский пролив и одновременно ищет альтернативные источники поставок. В ближайшие недели Франция намерена вынести энергетическую безопасность на обсуждение стран G7.

Алексей Тарханов, Париж