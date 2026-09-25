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Франция направит ПВО в Саудовскую Аравию для защиты нефтяного терминала

Франция направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для защиты портового города Янбу, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он подчеркнул, что Франция не намерена вступать в боевые действия, а задача французских военных будет заключаться в защите энергетических объектов.

Янбу — это основной саудовский терминал на Красном море для экспорта нефти в обход Ормузского пролива. В последнее время город атакуют йеменские хуситы. Из-за ударов саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco приостанавливала поставки европейским НПЗ.

Господин Макрон сообщил о планах телеканалам TF1 и France 2. Большая часть разговора президента со СМИ была посвящена энергетическому кризису — вопрос возможного дефицита топлива из-за ситуации вокруг Ормузского пролива стал одной из главных тем во Франции. Эмманюэль Макрон заявил, что власти делают все необходимое, чтобы избежать перебоев с поставками дизеля, газа и авиационного топлива. По его словам, к концу года страна должна располагать необходимыми объемами топлива даже в случае дальнейшего ухудшения ситуации с поставками.

Президент связал рост цен прежде всего с международной обстановкой и заявил, что Франция пытается воздействовать на причины кризиса дипломатическими средствами. Париж участвует в усилиях по возобновлению движения через Ормузский пролив и одновременно ищет альтернативные источники поставок. В ближайшие недели Франция намерена вынести энергетическую безопасность на обсуждение стран G7.

Алексей Тарханов, Париж

Составлено ИИ-Ассистентъ

Янбу стал критически важным узлом для экспорта саудовской нефти после ограничения судоходства через Ормузский пролив. Поэтому защита портовой энергетической инфраструктуры направлена на сохранение работоспособности маршрута, который связывает саудовские поставки с Красным морем, но сама по себе не отменяет риски для судов и грузов: страховщики уже повышали тарифы и ограничивали покрытие военных рисков.

Удары хуситов уже сопровождались изменениями в работе экспорта: в период с 3 по 9 августа известный вывоз нефти через Янбу снизился до 2,38 млн баррелей в день против 2,71 млн неделей ранее, а загрузка танкеров, по данным сервиса Kpler, сократилась с 4,04 млн до 1,78 млн баррелей в день. Большинство танкеров также отключали системы автоматической идентификации, что показывает: угроза затрагивает не только сам терминал, но и видимость и страхуемость перевозок вокруг него.

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