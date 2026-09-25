Си Цзиньпин оценил переговоры с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал свои переговоры с президентом США Дональдом Трампом искренними и глубокими. По его словам, стороны достигли взаимопонимания по многим вопросам.

«Мы достигли множества новых консенсусов, обогатили содержание конструктивных и стабильных стратегических отношений между Китаем и США и придали новые стратегические ориентиры отношениям»,— сказал председатель КНР, выступая перед торжественным ужином в Белом доме (цитата по USA Today).

Си Цзиньпин прибыл в США с трехдневным государственным визитом 23 сентября. 24 сентября политики провели переговоры. По информации «Синьуха», политики обсуждали в том числе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также на Корейском полуострове. Сам Дональд Трамп говорил, что встреча с председателем КНР прошла отлично.