Дорогу к переговорам устлали продлением торгового перемирия

США и Китай продлят торговое перемирие на два месяца — до 10 января будущего года. Об этой договоренности сообщил министр финансов США Скотт Бессент ровно в тот момент, когда глава Белого дома Дональд Трамп встречал у трапа самолета председателя КНР Си Цзиньпина. Миролюбивый настрой еще до старта переговоров продемонстрировал и высокий гость, отметив, что две страны должны быть «партнерами, а не соперниками», предрекая, что 2026 год станет «поворотным» для американо-китайских отношений. В экспертном сообществе не сильно рассчитывают, что по итогам визита председателя Си в США Пекин и Вашингтон сумеют договориться по всем острым вопросам, в числе которых экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов и компьютерных чипов, связи КНР с Ираном и поддержка Тайваня со стороны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп встретил председателя Си Цзиньпина у трапа самолета на авиабазе Эндрюс. Подобные встречи иностранных гостей в истории США случались лишь дважды — в 2015 и 1962 годах

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп встретил председателя Си Цзиньпина у трапа самолета на авиабазе Эндрюс. Подобные встречи иностранных гостей в истории США случались лишь дважды — в 2015 и 1962 годах

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Особое значение, которое Дональд Трамп придает визиту в США председателя КНР, было подчеркнуто уже самим фактом того, что встречать Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань на авиабазе Эндрюс в Мэриленде вечером 23 сентября президент США приехал лично в компании первой леди Мелании Трамп. Это стало первым за 11 лет случаем, когда какой-либо президент США лично встречал иностранного лидера у трапа самолета. В последний раз такое случилось в 2015 году, когда Барак Обама приветствовал в США папу римского Франциска. Но и до того был всего один прецедент — встреча в аэропорту в 1962 году Джоном Кеннеди британского премьер-министра Гарольда Макмиллана.

Обменявшись рукопожатиями, лидеры и их супруги перекинулись парой слов, попозировали для фотографов под звуки военного оркестра, залпы орудий и гул пролетающего над головой бомбардировщика B-2 и на разных машинах отправились в Вашингтон, где на следующий день их ждали закрытые переговоры и гала-ужин.

Ну а пока на авиабазе Эндрюс Трамп со всей помпезностью приветствовал Си, министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News сообщил, что Вашингтон и Пекин договорились о продлении торгового перемирия, истекающего 10 ноября, еще на два месяца — до 10 января будущего года. В прошлом году между двумя ведущими экономиками мира разгорелась мощная торговая война, на пике которой американские пошлины на китайский импорт достигали 145%, а ответные пошлины Пекина доходили до 125%. В ноябре прошлого года в ходе личной встречи в южнокорейском Пусане Трамп и Си смогли договориться о торговом перемирии и взаимно снизить тарифы и пошлины до более адекватного уровня. Хотя вопрос о рестрикциях Штатов на продажу Пекину продвинутых чипов и установленный китайской стороной экспортный контроль за редкоземельными металлами решен до конца не был.

Толику позитива вбросила по случаю визита и китайская сторона. Вскоре после приземления самолета с Си на борту СМИ КНР выпустили его обращение, в котором он заявил о «большой чести» нанести государственный визит в США, с которыми хотелось бы быть «партнерами, а не соперниками», и высказал надежду, что 2026 год станет «поворотным» для американо-китайских отношений.

«Осуществление великого возрождения китайской нации и возвращение Америке былого величия вполне могут сосуществовать, взаимно дополнять друг друга и приносить пользу всему миру»,— отметил, согласно «Синьхуа», Си Цзиньпин и высказал уверенность в том, что визит «принесет плодотворные результаты».

С учетом многочисленных расхождений США и Китая по целому ряду вопросов у экспертов в этом как раз возникли сомнения.

Незадолго до приезда председателя Си несколько источников сообщили, что в Вашингтоне китайский лидер будет добиваться от президента США полного прекращения поставок оружия Тайваню, ссылаясь на положения совместного заявления 1982 года.

В этом документе Штаты заявили о намерении постепенно сокращать поставки вооружений острову, который Китай считает своей неотъемлемой территорией, и отметили, что не стремятся к долгосрочным продажам оружия Тайбэю. В сопроводительном меморандуме президент США Рональд Рейган указал, что сокращение поставок оружия Тайваню «безусловно обусловлено неизменной приверженностью Китая мирному урегулированию» разногласий с островом. И хотя президент Трамп намного меньше своих предшественников склонен учитывать интересы Тайваня, сторонам все равно предстоит непростой торг по этой деликатной теме.

Не самым легким выйдет, вероятно, и диалог по теме Ирана. 21 сентября группа законодателей-демократов направила в Белый дом письмо, призвав президента Трампа потребовать от председателя КНР объяснений по поводу поддержки, которую Пекин, по их утверждениям, оказывает Тегерану. Речь идет, в частности, о том, что китайская компания предоставила Тегерану спутниковые снимки, которые способствовали нанесению Ираном удара по авиабазе в Иордании в июле и гибели трех американских военнослужащих. Эту информацию распространила 11 сентября The Wall Street Journal. У Трампа «есть важная возможность осудить роль Китая в вооружении Ирана и содействии ему, а также потребовать прекращения этой поддержки», подчеркнули законодатели.

Китай отрицает, что его государственные компании поддерживают военные усилия Ирана. И открыто ругать Пекин глава Белого дома, вопреки политическому давлению, вряд ли станет:

Штатам нужна помощь КНР в изоляции иранской экономики от мировых рынков, на что китайская сторона если и пойдет, то крайне неохотно и в ограниченном масштабе.

Ранее сам Трамп, отвечая на вопрос, собирается ли он упрекнуть Си Цзиньпина за поддержку Ирана, ответил уклончиво. 13 сентября он заявил, что китайцы «в сущности, делают то же, что и мы». «Когда говорят, что Китай шпионит за нами, я отвечаю: "Вы правы, но и мы шпионим за ними", понимаете? Мы тоже за ними шпионим»,— признал очевидное глава Белого дома.

Трамп, как ожидается, будет добиваться освобождения американцев и граждан других стран, задержанных в Китае. Британский премьер Энди Бёрнем попросил президента США поднять на встрече с Си вопрос о задержании гонконгского магната и активиста Джимми Лая. Как сообщается, Трамп согласился, что Лая надо освободить, чтобы он провел остаток дней в Великобритании. Однако еще в мае Трамп поговорил о Лае с Си и был вынужден признать, что это «трудное дело» для китайского лидера.

Во время идущей полным ходом в США избирательной кампании, в центре которой находятся вопросы стоимости жизни, и крайне низких рейтингов президента Дональд Трамп весьма заинтересован в выходе на результат, особенно в экономической сфере. И как предполагают источники, по итогам переговоров стороны вполне могут договориться о снижении тарифов в отдельных секторах, о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и расширении военного диалога.

Стороны также могут условиться об активизации диалога по вопросам искусственного интеллекта — сферы, в которой они ведут острую конкурентную борьбу.

На днях США предложили Китаю создать специальный механизм уведомления о серьезных инцидентах в сфере ИИ, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Эта идея обсуждалась 20 сентября в Нью-Йорке на переговорах министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна и почти наверняка стала одной из главных на гала-ужине, участие в котором приняли руководители таких американских компаний, как Nvidia, Dell, OpenAI, Apple, а также давний почитатель Китая миллиардер Илон Маск.

Какой из сценариев оправдается в итоге — о «плодотворных результатах», данный товарищем Си, или более скептичный от аналитиков,— станет яснее 25 сентября. В этот день визит председателя КНР в США завершится, и обе стороны, как ожидается, выступят с отдельными, почти наверняка конкурирующими по смыслу заявлениями, сделав акцент на том, что важнее соответственно для китайской и американской внутренней аудитории.

Наталия Портякова