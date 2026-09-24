Россельхознадзор не подтвердил гибель кошек из-за вакцины «Мультифел»

Россельхознадзор пока не обнаружил связь между введением вакцины «Мультифел» и смертью кошек. Жалобу на смерть животного от препарата ведомство получило в середине сентября.

«По результатам расследования причинно-следственная связь между применением лекарственного препарата и возникновением неблагоприятной реакции на данный момент не установлена»,— указано в пресс-релизе ведомства (цитата по «РИА Новости»). Сколько всего ведомство получило обращений, не уточняется.

«Мультифел» — профилактическая вакцина против панлейкопении, ринотрахеита и калицивирусной инфекции домашних кошек и диких животных семейства кошачьих. Ею нельзя прививать клинически больных или ослабленных животных. В начале сентября российские СМИ и Telegram-каналы писали о жалобах владельцев домашних животных на последствия применения вакцины: повышенную температуру, рвоту, отказ от еды и воды.

Производитель вакцины — ООО «Ветбиохим». Московская прокуратура сейчас проверяет компанию из-за профилактической вакцины «Мультикан-8» для собак. В отдельных образцах препарата специалисты Россельхознадзора нашли живой вирус болезни Ауески. Несколько привитых им собак скончались.