Россельхознадзор получил жалобу из-за гибели животного после вакцины для кошек «Мультифел»

Россельхознадзор получил одно обращение из-за гибели животного после применения вакцины для кошек «Мультифел», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство. Производитель — ООО «Ветбиохим», чей препарат для собак «Мультикан-8» частично снят с продажи из-за гибели вакцинированных им животных.

Россельхознадзор направил информацию производителю. Подведомственное экспертное учреждение начало исследовать образцы вакцины на безопасность, качество и эффективность лекарственного препарата.

«Мультифел» — профилактическая вакцина против панлейкопении, ринотрахеита и калицивирусной инфекции домашних кошек и диких животных семейства кошачьих. Клинически больных или ослабленных животных прививать ею запрещено, указано на сайте производителя.

3 сентября российские СМИ и Telegram-каналы писали о жалобах владельцев домашних животных на последствия приема вакцины: повышенную температуру, рвоту, отказ от еды и воды. «Ветбиохим» тогда заявлял, что официальных претензий не получал, и обращал внимание, что в публикациях речь идет о препарате «Мультифел-4» в «упаковках, которых не существует в продаже в настоящее время».