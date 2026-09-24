Аэропорт Сургута попросил пассажиров не снимать самолеты на перроне
Аэропорт Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра; ХМАО-Югра) попросил пассажиров воздержаться от съемки самолетов на перроне. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Уважаемые пассажиры и гости аэропорта! Просим воздержаться от фото- и видеосъемки воздушных судов, техники и объектов на перроне», — говорится в сообщении.
В аэропорту уточнили, что ограничение связано с обеспечением авиационной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Сургуте утвердили план капитального ремонта аэропорта. Работы планируют провести за четыре года и четыре месяца.