Аэропорт Сургута попросил пассажиров не снимать самолеты на перроне

Аэропорт Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра; ХМАО-Югра) попросил пассажиров воздержаться от съемки самолетов на перроне. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Уважаемые пассажиры и гости аэропорта! Просим воздержаться от фото- и видеосъемки воздушных судов, техники и объектов на перроне», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что ограничение связано с обеспечением авиационной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Сургуте утвердили план капитального ремонта аэропорта. Работы планируют провести за четыре года и четыре месяца.

Полина Бабинцева