Аэропорт Сургута планируют отремонтировать за четыре года

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) утвердили план капитального ремонта аэропорта, который планируют выполнить за четыре года и четыре месяца, сообщили в Стройкомплексе Югры. Проект находится на стадии подготовки. Работы по модернизации собираются вести без остановки работы аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Обсуждение ремонта прошло на совещании под руководством замгубернатора Югры Азата Ислаева. В работе приняли участие руководители авиакомпании Utair, аэропорта и профильных ведомств. Концепцию модернизации представил экс-глава аэропорта Евгений Дьячков, который перешел в головную структуру Utair на должность по управлению инвестпроектами. На текущем этапе сформировано техническое задание и получено семь предложений от проектных организаций. Готовы документы для выбора проектировщика, а сама концепция направлена на утверждение в совет директоров.

Ключевым элементом проекта станет расширение функциональных зон терминала. Количество стоек регистрации увеличат с семи до 16, а пропускная способность пунктов досмотра вырастет: на входе появятся пять каналов вместо двух и канал для встречающих, в зоне предполетного контроля — шесть вместо двух. Также планируют расширить стерильную зону ожидания с 632 до 1 685 кв. м и установить четыре телетрапа вместо двух. Также в концепции предусмотрели установку трех лифтов, пандусов, стоек самостоятельной сдачи багажа и зарядных устройств в местах ожидания.

Кроме того, на привокзальной площади проведут перепланировку: разделят потоки транспорта, выделят полосу для общественного транспорта и увеличат число парковочных мест. В перспективе рассматривается строительство многоуровневого паркинга.

В прошлом году депутаты рассмотрели вопрос строительства второй очереди аэропорта в Сургуте. Территория для строительства терминала подготовлена, но информации от властей ХМАО о сроках возведения пока нет. Главной проблемой для расширения аэропорта является охранная зона вокруг него.

Ирина Пичурина