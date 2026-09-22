В Нягани ликвидировали медведя, неоднократно выходившего к жилым районам

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра; ХМАО-Югра) ликвидировали медведя, который несколько раз в течение лета выходил из леса к жилым районам. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Оперативные действия охотника, получившего разрешение на регулирование численности опасного животного, помогли ликвидировать угрозу. Благодарю профессионала за ответственность, решительность и серьезный подход к делу»,— написал мэр.

В последние месяцы медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в разных регионах России. В августе медведь убил 29-летнюю жительницу Новосибирской области, отдыхавшую в палатке у села Артыбаш в Республике Алтай. До конца сентября в Турочакском районе республики введен комендантский час.

Полина Бабинцева