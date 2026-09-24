Футбольный арбитр Фисенко формировал защиту по делу о взятках по советам ИИ

Как рассказали источники «Ъ», один из обвиняемых в получении взяток футбольный арбитр Андрей Фисенко использовал рекомендации искусственного интеллекта (ИИ) для формирования защитной позиции. В частности, фигурант по его советам отказался от первых показаний и заявил, что дал их под давлением следствия.

О задержании Андрея Фисенко представитель МВД Ирина Волк рассказала в марте 2026 года. По данным следствия, руководство ФК «Химки» в 2023 году передало арбитру 2 млн руб. перед матчем с ФК «Алания». В результате игра закончилась со счетом 4:1 в пользу подмосковной команды.

По данным собеседника «Ъ», во время дачи показаний 27 февраля арбитр признал вину в получении взятки и раскаялся. Однако 16 апреля он посоветовался с ИИ-приложением DeepSeek о том, как отказаться от старых показаний. В итоге приложение придумало ему легенду, согласно которой арбитр «был в шоке после задержания». Также DeepSeek предложил обвиняемому заявить, что он получил деньги не в целях влияния на результат матча, а в качестве бонуса за хорошее судейство.

По самому уголовному делу Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направили для рассмотрения в Ахматовский районный суд Грозного.

Подробнее — в материале «Ъ» «Судьи нахимичили с "Химками"».

Никита Черненко