Судьи нахимичили с «Химками»

В суд в Чечне направлено уголовное дело о подкупе футбольных судей для обеспечения нужного результата. По материалам дела, в 2020 году тогдашний начальник подмосковного клуба «Химки» передал арбитрам 2 млн руб., его клуб победил владикавказскую «Аланию» со счетом 4:1. Схожее, но гораздо более масштабное дело, в котором фигурируют руководство московского «Торпедо» и 13 бывших судей, в ближайшее время начнет рассматривать столичный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юрия Чеботарева, Андрея Фисенко, Артема Перова, Хамида Талаева и Павла Стипиди, сообщили в ведомстве. В зависимости от роли в совершении преступления фигуранты обвиняются по ч. 3, 4, 5 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Дело направлено в Ахматовский райсуд Грозного для рассмотрения по существу.

В материалах дела речь идет о матче между командами Первой лиги России по футболу «Химки» (Московская область) и «Алания» (Владикавказ), который состоялся 20 ноября 2023 года на «Ахмат Арене» в Грозном.

По данным следствия, начальник АНО ФК «Химки» Хасан Джиоев (объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство), чтобы обеспечить победу своей команды, через Павла Стипиди предложил главному судье матча Андрею Фисенко 2 млн руб.

«Из корыстных побуждений судья согласился»,— сообщается в материалах дела. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Химок». После игры господин Джиоев, по данным следствия, передал господину Фисенко обещанную сумму.

«В дальнейшем судья распределил часть денег между участниками сговора: по 200 тыс. руб. получили помощники арбитра Перов и Талаев, а 400 тыс. руб.— инспектор матча Чеботарев»,— сообщили в надзорном ведомстве.

71-летний Юрий Чеботарев — известная в российском футболе личность. После завершения карьеры игрока (выступал за воронежский «Факел» и краснодарскую «Кубань») с 1996 по 2003 год он работал футбольным судьей. Имеет категорию судьи ФИФА, дважды признавался лучшим судьей России — в 1999 и 2003 годах, с 2005-го работает инспектором матчей.

В 1996 году Юрий Чеботарев оказался в центре скандала, случившегося после матча московского «Динамо» и владикавказского «Спартака-Алании». По ходу игры рефери назначил в ворота столичного клуба пенальти, который специалисты посчитали крайне сомнительным, и игра закончилась со счетом 1:1.

После финального свистка тогдашний руководитель «Динамо» Николай Толстых предложил судье зайти в раздевалку его команды «посмотреть ребятам в глаза». Из раздевалки господин Чеботарев вышел с разбитой губой.

Долгое время он не называл обидчика, позже в интервью утверждал, что его ударил сотрудник динамовского медперсонала.

Дело о грозненском матче — не единственное, в котором идет речь о коррупции в спорте. В Симоновском суде столицы по разным причинам уже дважды переносилось начало слушания по существу дела руководства одного из старейших в стране футбольных клубов «Торпедо» (Москва) и 13 судей, которые за вознаграждения от 600 тыс. руб. до 3 млн руб. помогали команде одерживать победы и выйти в Премьер-лигу. Бывший гендиректор «автозаводцев» Валерий Скородумов, рассказавший о незаконных вознаграждениях полиции и прокурорам, уже отбывает двухлетний срок.

Александр Александров