Футбольного арбитра обвинили в получении взятки перед матчем «Химки» — «Алания»

Полицейские задержали футбольного арбитра, обслуживавшего матч между клубами «Химки» и «Алания». Его обвинили в оказании противоправного влияния на результаты игры. Также задержан посредник, обоим назначили подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительной информации, в ноябре 2023 года руководство ФК «Химки» передало 2 млн руб. главному арбитру матча с «Аланией». В итоге игра закончилась со счетом 4:1 в пользу подмосковной команды. Правоохранительные органы провели обыски у обвиняемых и изъяли средства связи.

Матч «Химки» — «Алания» проходил 20 ноября 2023 года. Главным арбитром спортивной встречи был назначен Андрей Фисенко.

Никита Черненко