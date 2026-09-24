Журналистов CNN, Politico и MS NOW не пускают в Белый дом даже после решения суда

Сотрудники Секретной службы США, охраняющие Белый дом, не пропустили на его территорию журналистов изданий Politico, CNN и MS Now. Произошло это уже после того, как суд в Вашингтоне обязал президента Дональда Трампа восстановить доступ журналистов изданий в Белый дом. Об этом сообщает Politico, а также другие американские медиа.

Как уже сообщал «Ъ», 18 сентября президент США запретил журналистам упомянутых изданий доступ в свою резиденцию, обвинив в их публикации фейков. 21 сентября СМИ оспорили решение в суде, заявив, что оно нарушает Первую поправку к конституции США о свободе слова и печати.

Другие американские СМИ, включая ABC, Fox News, CBS, NBC, The New York Times и The Washington Post, объявили бойкот президенту и отказались освещать мероприятия с участием главы государства. Сегодня стало известно, что федеральный суд удовлетворил требования СМИ вернуть их журналистам пропуска на время рассмотрения судебного иска против администрации.

Представители Белого дома не комментируют отказ подчиниться решению суда. Адвокаты, представляющие интересы СМИ, уже запросили у суда немедленного созыва заседания в связи с «несоблюдением» предыдущего судебного решения.

Андрей Келекеев