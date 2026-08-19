«РВК-Воронеж» прокомментировал тяжбу с подрядчиком модернизации ЛОС

Воронежский филиал водоканала — ООО «РВК-Воронеж» — прокомментировал конфликт с подрядчиком реконструкции Левобережных очистных сооружений (ЛОС) — самарским ООО «Новострой». Как пояснил «Ъ-Черноземье» концессионер, управляющий очистными до 2049 года, в ходе исполнения контракта «Новострой» неоднократно нарушал обязательства, стройплощадка была фактически оставлена, а требования заказчика по устранению дефектов игнорировались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Длительная просрочка, отказ завершать работы в пределах договорной цены и отсутствие реакции на официальные претензии — все это, по мнению РВК, сделало «дальнейшее сотрудничество невозможным». Смена подрядчика — «единственный способ не допустить срыва реализации важного для города проекта».

В компании подчеркнули, что держат ситуацию на контроле и «прорабатывают варианты» замены исполнителя и возобновления работ. «Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать возможные задержки и обеспечить выполнение задач в интересах жителей Воронежа»,— отметили в РВК.

В марте «Новострой» подал иск к водоканалу, сейчас его сумма требований достигла 822,8 млн руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о намерении «Новостроя» оспорить отказ от контракта. 7 августаа концессионер уведомил подрядчика о прекращении договора, сославшись на систематическое нарушение обязательств и длительную просрочку. В «Новострое» утверждают, что водоканал сам затягивал сроки, а готовность отдельных объектов составляет 85–99%. Часть работ, по версии подрядчика, до сих пор не оплачена. Перенос сроков, уже в самом водоканале, связывали с «технологической сложностью модернизации действующих сооружений» и «многоуровневой схемой финансирования». Их «корректировка» согласована с городскими властями.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «А ЛОС и ныне там».

Анна Швечикова