Чиновника кормили дороги и торги

Как стало известно “Ъ”, прокуратурой Ивановской области подан антикоррупционный иск к бывшему директору департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрию Вавринчуку, обвиняемому в получении взяток на 100 млн руб. Надзор требует взыскать с чиновника 58 млн руб., которые помимо наличных взяток поступили на его счета, но не попали в декларации. Сам ответчик говорит, что выручил средства благодаря участию в биржевых торгах.

Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук

Прокурор области Андрей Жугин подал во Фрунзенский суд Иваново иск к Дмитрию Вавринчуку, бывшему директору департамента дорожного хозяйства и транспорта региона. В настоящее время господин Вавринчук находится в СИЗО-1 города.

Дорожным хозяйством области ответчик руководил в 2018–2023 годах и за это время официально получил около 24,2 млн руб. В то же время, по данным налоговиков, на счета господина Вавринчука поступило 83 млн руб., что в разы превышает его официальные заработки.

Разницу в 58 млн руб. между официальным и неофициальным доходами, за которые чиновник не отчитывался, надзор и счел коррупционными поступлениями.

Прокурор области требует взыскать с господина Вавринчука данную сумму в казну государства, а для обеспечения выплат арестовать все его имущество, включая деньги на счетах.

По данным “Ъ”, ответчик отрицает коррупционное происхождение активов. Эти средства он якобы заработал, играя на бирже.

При этом, по информации силовиков, 58 млн руб. теневые доходы Дмитрия Вавринчука не исчерпываются.

По версии СКР, чиновник за взятки обеспечил заключение госконтрактов на ремонт и содержание дорожного фонда с компаниями «Союз-Автодор» (ранее ДСУ-1) и ДЭП-17, принадлежащими местному предпринимателю Гаджи Ферояну. Первая за несколько лет освоила бюджетные средства на сумму более 10,8 млрд руб., а вторая — почти на 6 млрд руб.

Как установило следствие, деловое сотрудничество чиновника и предпринимателя Ферояна началось в 2019 году. Тогда представители последнего купили автомобиль Toyota Camry за 1,7 млн руб., передав подконтрольной компании, а та продала машину департаменту на 700 тыс. руб. дешевле. Потом на переговорах в Москве господин Вавринчук предложил «откатывать» ему 1,5% с каждого контракта, но договорились на 1%.

Посредники привозили в рестораны, офисы и родственникам главного дорожника региона 17 млн, 20 млн, 3,5 млн руб. наличными, пока предполагаемый взяткодатель не установил, по данным следствия, «твердую» таксу — 1 млн руб. за общее покровительство ежемесячно.

По предъявленному обвинению в получении взяток на общую сумму 100 млн руб. фигуранту грозит до 15 лет заключения со штрафом на полмиллиарда.

Николай Сергеев