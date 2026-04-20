Монополию дорожников выдали ошибки

ФАС по материалам прокуратуры Ивановской области признала ценовой сговор между компаниями «Союз Автодор» и ДЭП №17, обеспечивающими содержание автодорог в регионе. Участвуя в аукционах, они направляли свои заявки с одного IP-адреса с одинаковыми ошибками. Владельцем ООО выступает предприниматель Гаджи Фероян, которого обвиняют в даче взяток на 100 млн руб. Благодаря ценовым махинациям и откатам он обеспечил свой бизнес госконтрактами на 14 млрд руб.

В конце прошлой недели ФАС, рассмотрев материалы, поступившие из прокуратуры Ивановской области, признала, что компании «Союз Автодор» и ДЭП №17 нарушили требования антимонопольного законодательства. По данным надзора, ООО вступили в сговор, разделив между собой государственные контракты на содержание автомобильных дорог в регионе.

Сговор осуществлялся с учетом определенных заранее ролей и степени участия в конкурсной процедуре, в том числе путем изменения цены контрактов одним из них, что обеспечило победу в аукционе другому участнику

Признаками картельного соглашения между фирмами, по данным надзора, стало использование для участия в электронном аукционе одной компьютерной инфраструктуры. Так, заявки были подготовлены с одними и теми же ошибками и отправлены с одного IP-адреса. Причем сделано это было практически одновременно за день до окончания приема заявок.

По итогам манипуляций «Союз Автодор» в 2024 году заключил два госконтракта по цене, приближенной к максимальной, что нарушило условия добросовестной конкуренции. Стоимость заключенных договоров составила не менее 800 млн руб.

Получив заключение ФАС, по данным “Ъ”, прокуратура планирует обратиться в арбитраж с тем, чтобы взыскать с нарушителей необоснованный доход в размере сумм заключенных контрактов.

Между тем бенефициар «Союз Автодор», ДЭП №17, «Дормострой» и еще ряда компаний Гаджи Фероян обвиняется СКР в даче взяток на сумму не менее 100 млн руб.

По версии следствия, в 2020–2024 годах с помощью откатов, получателями которых выступали руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук, а также его заместители Алексей Панков и Виталий Зацепин, предприниматель обеспечил свой бизнес контрактами на общую сумму более 14 млрд руб. Господа Панков и Зацепин, признав свою вину, заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, раскрыв подробности коррупционных схем. Благодаря этому господина Панкова приговорили в особом порядке лишь к трем с половиной годам заключения.

Николай Сергеев