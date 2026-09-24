В Нижний Тагил привезли мощи апостола Андрея Первозванного

В Нижний Тагил (Свердловская область) доставили ковчег с мощами апостола Андрея Первозванного — небесного покровителя России, сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Торжественная встреча ковчега со святыней стала центральным событием празднования 15-летия Нижнетагильской епархии.

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Праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Апостол Андрей Первозванный — единственный из 12 апостолов, который благословил те места, где зародилась христианская Русь, где потом крестился русский народ. Поэтому русский народ ответил апостолу Андрею вот так же, с любовью почитая его как своего небесного покровителя»,— сказал митрополит.

На богослужении также присутствовали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, представители Фонда святой Екатерины и спортивного клуба «Архангел Михаил».

Поклониться мощам апостола Андрея Первозванного в Нижнем Тагиле смогут все желающие до ноября.

Ранее в Екатеринбург привозили десницу святителя Спиридона Тримифунтского с греческого острова Корфу. За три дня пребывания святыни в Храме-на-Крови ей поклонились 81,6 тыс. человек.

Полина Бабинцева