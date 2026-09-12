Мощи для помощи

Ночью 11 сентября служители Храма-на-крови в Екатеринбурге приняли десницу Спиридона Тимифунтского с греческого острова Корфу. Святыня пробудет в церкви до 13 сентября, после чего она отправится во Владимир. К первому молебну съехались сотни верующих включая полпреда в УрФО Артема Жогу, вице-губернатора Свердловской области Василия Козлова, председателя регионального заксобрания Людмилу Бабушкину и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Встреча ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В девять часов вечера 11 сентября колокольный перезвон от Храма-на-крови в Екатеринбурге был слышен в нескольких близлежащих перекрестках. Несмотря на недавний мелкий дождь, у церкви были сотни людей. Они встречали ковчег с десницей Спиридона Тимифунтского, который прибыл с греческого острова Корфу. Мощи в инкрустированном золотом ковчеге у подножий храма принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Митрополит потом рассказал журналистам, что просил, принимая мощи, «чтобы не закрывались и не разорялись предприятия, чтобы не банкротились люди, чтобы умножался народ и чтобы был мир». По его словам, святитель Спиридон сможет примирить людей на специальной военной операции, смягчить в них злобу.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на Кипре. О нем известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Деньги отдавал на нужды ближних и странников. Считается, что за это Бог вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены он был избран епископом города Тримифунта. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора. Скончался около 348 года, был погребен в храме в честь Святых Апостолов в Тримифунте. В России святителю Спиридону посвящено множество храмов и часовен. Ему молятся в разных нуждах, например об обретении жилья, отдаче долгов, преодолении финансовых трудностей, поиске работы, разрешении конфликтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Встреча ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

От ступеней Храма-на-крови к его входу был расстелен красный ковер, на котором стояли две равномерные толпы желающих прикоснуться к мощам, попросить у него помощи в финансовых и семейных проблемах.

Среди верующих есть поверье, что он способен помочь в повседневных нуждах, если человек обращается искренне, полный непоколебимой верой. Отчасти поэтому уже на улице многие девушки в косынках, капюшонах с закрытыми глазами молились про себя. Вблизи стояли несколько палаток с бесплатным чаем и конфетами.

Десница Спиридона находилась около амвона, в украшенной листвой арке. Люди, чаще сгорбленные при молитве, заняли все пространство церкви, оккупировав все входы и лестницы. Среди верующих были заметны представители власти: полпред в УрФО Артем Жога, вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов, председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Встреча ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Артем Жога поблагодарил епархию. «От всех жителей Уральского федерального округа скажу слова благодарности, что невзирая на сложную и тяжелую ситуацию, несмотря на те препятствия и сложности, которые были перед вами, вы смогли приехать и привести эти мощи для нашей России. Спасибо вам огромное»,— сказал он.

Кто-то из стоящих в очереди к святыне рассказал «Ъ-Урал», что собирался молиться ради успокоения души и внутренней гармонии. Кто-то признался, что намерен просить об успехах в учебе — ради этого верующие приехали из Перми и Кузбасса.

Одна девушка рассказала, что будет просить о муже и детях. «Я крещеная с детства, но верить стала недавно. В прошлом месяце ездила в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, там просила о семье. Думаю, что многие здесь молятся о мире: у кого родственники на фронте — те хотят мир там, у тех, чьи родные рядом с ними — мир в душе»,— поделилась она.

Артем Путилов