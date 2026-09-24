Замглавы МИД Руденко: приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию остается в силе
Замглавы МИД Руденко: Ким Чен Ын приглашен с визитом в Россию
Предложение России главе КНДР Ким Чен Ыну приехать в страну с официальным визитом остается в силе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
«У лидера КНДР Ким Чен Ына имеется действующее приглашение посетить нашу страну с визитом. В России всегда будут рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики»,— сказал господин Руденко в интервью ТАСС. Сроки визита, по его словам, будут согласованы дипломатами обеих стран.
Ким Чен Ын получил приглашение приехать в Москву от российского президента Владимира Путина во время их личной встречи в Пекине в сентябре 2025 года. Последний раз северокорейский лидер приезжал в Россию в 2023 году.
Возможный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может быть направлен не только на обмен политическими сигналами, но и на оформление конкретных договоренностей. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее заявлял, что визит состоится, когда будет наработана база для подписания документов. В июне 2024 года Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве, который был ратифицирован Госдумой в октябре того же года. Этот договор, в частности, предусматривает оказание военной помощи одной из сторон в случае нападения на нее.
Практическая повестка визита может включать развитие стратегического партнерства для совместного противодействия санкциям, что было заявлено сторонами. Однако контакты несут и внешнеполитические риски: в 2024 году США и Южная Корея предупреждали, что российско-северокорейское сближение не должно приводить к нарушению резолюций Совбеза ООН, запрещающих экономическое и военное взаимодействие с Пхеньяном, а также к расширению военного сотрудничества.