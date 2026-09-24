Замглавы МИД Руденко: приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию остается в силе

Предложение России главе КНДР Ким Чен Ыну приехать в страну с официальным визитом остается в силе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

«У лидера КНДР Ким Чен Ына имеется действующее приглашение посетить нашу страну с визитом. В России всегда будут рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики»,— сказал господин Руденко в интервью ТАСС. Сроки визита, по его словам, будут согласованы дипломатами обеих стран.

Ким Чен Ын получил приглашение приехать в Москву от российского президента Владимира Путина во время их личной встречи в Пекине в сентябре 2025 года. Последний раз северокорейский лидер приезжал в Россию в 2023 году.