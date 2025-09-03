Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Россию с визитом. Господин Путин сделал соответствующее предложение, когда они прощались после переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече в Пекине

Фото: пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече в Пекине

Фото: пресс-служба президента РФ

Лидеры двух стран встретились сегодня в Пекине. По окончании встречи господин Путин проводил Ким Чен Ына до машины. Он через переводчика сказал лидеру КНДР: «Приезжайте к нам».

Незапланированная встреча лидеров двух стран прошла в Пекине после парада по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Переговоры продлились 2,5 часа. Президент РФ в том числе отметил борьбу КНДР с неонацизмом в Курской области.

