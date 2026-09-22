Избирком обнародовал распределение мандатов в нижегородском парламенте

Партии, преодолевшие пятипроцентный барьер на выборах в законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва, получат по партспискам от одного до 16 мандатов. Избирком обнародовал документ об установлении общих итогов выборов с указанием кандидатов, которые должны пройти в заксобрание по спискам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

При отказе кого-то от мандата его передадут кандидатам из других региональных групп, показавших лучший результат. Так, обычно отказывается от депутатского кресла губернатор Глеб Никитин, который возглавляет список «Единой России». Юлия Гаревская из этого же списка победила на выборах в Госдуму по Канавинскому округу. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возглавлял списки и в Госдуму, и в региональные парламенты ряда регионов.

«Единая Россия», набравшая 52,97%, получит 16 мандатов (в седьмом созыве у партии 15 мест по спискам). По итогам выборов это Глеб Никитин, Ольга Щетинина, Юлия Гаревская, Александр Щелоков, Данила Капанов, Алексей Антонов, Павел Игошин, Ирина Макарова, Николай Упирвицкий, Роман Голубин, Владимир Паков, Вячеслав Аксиньин, Андрей Дранишников, Александр Тимофеев, Владимир Петрухов и Денис Бакиев.

КПРФ с 15,8% получит четыре мандата вместо нынешних пяти. Пока это Владислав Егоров, Роман Кабешев, Людмила Буркова и Александр Чернигин.

ЛДПР с 11,52% сохранит два мандата. Первым и вторым в партсписке идут Леонид Слуцкий и Владислав Атмахов.

«Новые люди» с 8,91% голосов увеличат свое представительство с одного до двух мандатов. Лидерами списка были Павел Солодкий и Олег Гусаровский.

У «Справедливой России» с 7,13% количество мандатов сократится с двух до одного. Его должна получить Татьяна Гриневич.

Как писал «Ъ-Приволжье», первое заседание заксобрания Нижегородской области восьмого созыва запланировано на 29 сентября. До этого времени должны определиться итоговые списки депутатов по единому округу.

Во всех одномандатных округах, как и на прошлых выборах, победили представители «Единой России».

Ирина Швецова