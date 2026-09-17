Резиденты белгородской СЭЗ получили 600 млн рублей льгот за полгода

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что за первое полугодие 2026 года объем налоговых льгот, предоставленных резидентам свободной экономической зоны (СЭЗ), составил 600 млн руб. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Эти средства предприятия направили на повышение заработных плат работников и модернизацию производств. В настоящее время статус резидента свободной экономической зоны имеют 22 предприятия региона.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что правительство РФ распространило режим СЭЗ на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ранее льготы действовали только на отдельных приграничных участках. Теперь статус резидента доступен предпринимателям, реализующим инвестпроекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве с вложениями от 1 млрд руб. Для предприятий в приграничных районах и пострадавших от обстрелов льготные условия: инвестиции от 3 млн руб. при сохранении не менее 80% численности работников.

В этом году белгородские чиновники надеются привлечь в СЭЗ десять новых инвесторов с общим объемом вложений в 5 млрд руб. Расширение зоны на всю область может позволить включить до 120 резидентов (с 450 млрд руб. вложений).

Ранее власти говорили о заявке на создание Старооскольского индустриального парка за 600 млн руб. Проект предполагает 12 участников, 378 рабочих мест и 2,4 млрд руб. инвестиций. О его движении не сообщалось.

Анна Швечикова